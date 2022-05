Hubert Hurkacz pokonał hiszpańskiego tenisistę Alejandro Davidovicha Fokinę 6:4, 4:6, 7:6 (7-5) i awansował do trzeciej rundy (1/8 finału) turnieju ATP rangi Masters 1000 w Madrycie. O ćwierćfinał Polak powalczy z Serbem Dusanem Lajovicem.

Hubert Hurkacz / EMILIO NARANJO / PAP/EPA

W pierwszej rundzie rozstawiony z "12" 25-letni wrocławianin pokonał po prawie trzygodzinnym pojedynku Boliwijczyka Hugo Delliena 7:5, 6:7 (11-13), 6:3. W środę spędził na korcie pół godziny mniej.

22-letni Davidovich Fokina plasuje się na 29. pozycji w klasyfikacji tenisistów. Hiszpan urodził się co prawda w Maladze, ale jego rodzice - w tym ojciec będący w przeszłości bokserem - pochodzą z Rosji. Życiowy sukces odniósł w połowie kwietnia w Monte Carlo, gdzie po raz pierwszy w karierze dotarł do finału zawodów ATP, w którym uległ Grekowi Stefanosowi Tsitsipasowi.



Dobrze czujący się na ziemnej nawierzchni reprezentant gospodarzy sile i fizycznej przewadze Hurkacza przeciwstawiał szybkość i sprawniejsze poruszanie się po korcie. Pierwsze gemy przebiegały pod dyktando podających, a przy stanie 4:3 dla Polaka grę przerwał deszcz.



Po kilkunastominutowej pauzie wynikającej z konieczności zasunięcia dachu i krótkiej rozgrzewce tenisiści wrócili do rywalizacji. Lepiej zaczął Polak, który wykorzystał chwilę słabości rywala, przełamał jego serwis w 10. gemie i wygrał seta 6:4.



W drugim Hiszpan jeszcze podkręcił tempo, niemal fruwał po korcie, dwa razy wygrał gemy przy podaniu Hurkacza i odskoczył na 5:2. Polak nie rezygnował, zdołał zmniejszyć straty (4:5), ale losów tej partii już nie odwrócił.



W trzecim secie pierwszy gema przy podaniu przeciwnika wygrał Polak, który odskoczył na 3:1, ale już cztery minuty później sytuacja wróciła do równowagi, a ekspresyjnie reagujący na wydarzenia na korcie Hiszpan, który do podobnych zachowań zachęcał też publiczność, dostał kolejny zastrzyk "paliwa".



Polski podopieczny trenera Craiga Boyntona wyglądał na bardziej zmęczonego (zapewne czuł w nogach trudy wtorkowego maratonu z Bollienem), ale w ważnych momentach robił użytek z potężnego serwisu. Rywal był bardziej dynamiczny, żywiołowy, ale gra obu mogła się podobać.



W 10. gemie Hurkacz, przy prowadzeniu 5:4, po efektownym minięciu wywalczył meczbola, ale przeciwnik obronił się asem, a za moment wyrównał na 5:5. O zwycięstwie zdecydował tie-break. Polak prowadził 3-1, ale dwa błędy sprawiły, że stracił przewagę. Przy 5-5 tyleż ryzykowny, co świetny return dał mu mini breaka i drugą piłkę meczową. Tym razem sprawy były w jego rękach, a mocnego serwisu Hiszpan nie zdołał przebić na drugą stronę siatki. 7-5 i zaciśnięta pięść w geście triumfu.



Był to czwarty pojedynek tych tenisistów, a Polak wyrównał bilans na 2-2. Davidovich Fokina był górą m.in. w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open w 2020 roku, a Hurkacz wygrał ich poprzedni pojedynek - w ubiegłym roku w imprezie rangi Masters 1000 w Cincinnati.



W czwartek na Hurkacza czeka w 1/8 finału Dusan Lajovic. Zajmujący 71. lokatę w klasyfikacji tenisistów Serb w środę wygrał z rozstawionym z "piątką" Norwegiem Casperem Ruudem 7:6 (9-7), 2:6, 6:4.



Będzie to druga potyczka wrocławianina ze starszym siedem lat zawodnikiem z Belgradu. W 2019 roku w 1. rundzie Wimbledonu Hurkacz zwyciężył w czterech setach.



W puli nagród madryckiego turnieju jest 6,57 mln euro. Hurkacz zapewnił już sobie ponad 90 tys. euro premii i 90 punktów do rankingu, co "wirtualnie" przesunęło go z 14. na 12. pozycję.



Wynik meczu 2. rundy singla mężczyzn:



Hubert Hurkacz (Polska, 12) - Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania) 6:4, 4:6, 7:6 (7-5).