W niedzielę 6 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się Memoriał Kamili Skolimowskiej. Będzie to już jedenasta edycja zawodów poświęconych pamięci najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej, ale po raz pierwszy w historii Memoriał będzie… ozłocony. Światowa centrala lekkoatletyczna – World Athletics – doceniła imprezę i wcieliła ją do cyklu World Athletics Continental Tour Gold, nadając jej najwyższą, złotą odznakę. Jeszcze nigdy żaden polski mityng nie otrzymał takiego wyróżnienia. Wyższą rangę ma tylko Diamentowa Liga.

Continental Tour Gold to nowy cykl składający się z największych mityngów na świecie i bardzo się cieszę, że są w tym gronie zawody z Polski - kraju z tak bogatą lekkoatletyczną historią i wielkimi sukcesami. Od kilku lat przyglądaliśmy się rozwojowi Memoriału i mogę szczerze powiedzieć, że wynikami, frekwencją oraz pod względem organizacyjnym mityng zasłużył, aby wcielić go do tego cyklu - powiedział prezydent World Athletics Sebastian Coe.

Tak wysoka ranga zawodów to oczywiście gwarancja jakości. World Athletics wymaga, aby w programie mityngów należących do cyklu Continental Tour Gold znalazły się konkurencje, dla których zabrakło miejsca w Diamentowej Lidze, m.in. rzut dyskiem.



Startowałem we wszystkich mityngach poświęconych pamięci Kamili. Ona była moją bliską przyjaciółką, a dziś dzięki temu, że Memoriał znajdzie się w cyklu Gold Continental Tour, jeszcze więcej osób usłyszy o naszej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej. Dla mnie ważne jest to, że rzut dyskiem to jedna z wiodących konkurencji Memoriału. Po usunięciu nas z Diamentowej Ligi będziemy mogli zaprezentować się w nowym cyklu, a jednym z jego znaczących przystanków będzie Stadion Śląski - przekonuje Piotr Małachowski, dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem.





W programie zawodów kategorii złotej znalazło się miejsce także dla rzutu młotem. Tej konkurencji wprawdzie w Diamentowej Lidze nigdy nie było - miała swój własny Hammer Throw Challenge - ale od tego roku cykl nie będzie kontynuowany. Konkursy miotaczy to - od pierwszej edycji mityngu - koronne konkurencje w programie Memoriału Kamili Skolimowskiej, a ich rywalizacja toczy się zawsze na najwyższym światowym poziomie.



Bardzo się cieszę, że zawody, które zaledwie od dwóch lat odbywają się na Stadionie Śląskim, znalazły się wśród czołowych mityngów świata. Memoriał Kamili Skolimowskiej to jedna z najważniejszych sportowych imprez roku i dokładamy wszelkich starań, by każda kolejna edycja była coraz lepsza - powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.



Start w Memoriale Kamili Skolimowskiej potwierdziły już największe polskie gwiazdy. Nie zabraknie zatem czterokrotnego mistrza świata w rzucie młotem Pawła Fajdka, trzykrotnego medalisty MŚ w skoku o tyczce Piotra Liska, brązowego medalisty MŚ w biegu na 1500m Marcina Lewandowskiego oraz czołowych kulomiotów globu Michała Haratyka i Konrada Bukowieckiego. Na bieżni śląskiego giganta wystartuje także najszybsza Polka, halowa mistrzyni Europy Ewa Swoboda oraz mistrzyni Europy na 400m - ambasadorka Stadionu Śląskiego - Justyna Święty-Ersetic.





Uwielbiam Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zawsze uzyskuję na tych zawodach dobre wyniki, bo organizatorzy dbają o to, żeby rywalki były z najwyższej światowej półki. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim startowała m.in. wybitna amerykańska sprinterka Allyson Felix - powiedziała Święty-Ersetic.



Dobrą tradycją Memoriału Kamili Skolimowskiej jest też to, że zawody są integracyjne a z zawodnikami pełnosprawnymi startują niepełnosprawni. Paralekkoatletyczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostały przeniesione na przyszły rok, dlatego też start na Stadionie Śląskim będzie niezwykle istotnym sprawdzianem dla naszych utytułowanych paraolimpijczyków.



Oprócz Memoriału Kamili Skolimowskiej w World Athletics Gold Continental Tour znajdą się tak znane i cenione zawody, jak mityngi w Ostrawie, Turku, Zagrzebiu, Tokio oraz Szekesfehervar. Transmisje z Memoriału przeprowadzi Telewizja Polska. Partnerami zawodów są Województwo Śląskie, PKN ORLEN S.A., PFRON oraz Stadion Śląski.

Więcej informacji na www.memorialkamili.pl.