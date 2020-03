Jedna z największych gwiazd ligi NBA Charles Barkley, postanowił wystawić na aukcję kilka cennych pamiątek, m.in. trofeum dla najbardziej wartościowego koszykarza (MVP) z 1993 r., by pozyskać pieniądze na remont zrujnowanych domów w rodzinnym Leeds w stanie Alabama.

Na aukcję trafią także złote medale olimpijskie (1992 i 1996) i tablica z autografami wszystkich zawodników "Dream Team", czyli reprezentacji USA złożonej z największych gwiazd ligi, która w Barcelonie w 1992 r. zdobyła złoto. Po raz pierwszy zawodowcy z NBA zagrali wówczas na olimpiadzie. W składzie byli m.in., obok Barkleya, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird czy Patrick Ewing.



Tam gdzie były domy w Leeds, które pamiętam z dzieciństwa, teraz są ruiny albo nawet chwasty. Chcę współpracować z miastem, wyremontować to, co można za własne pieniądze i w tym celu postanowiłem sprzedać pamiątki - powiedział mający obecnie 57 lat Barkley, cytowany przez portal clutchpoints.com.



Dodał też, że memorabilia zgromadzone podczas kariery znajdują się w domu jego babci, więc sam nie wie do końca, co jeszcze przeznaczy na aukcję.



W NBA występował przez 16 sezonów (1986-2000), kolejno w Philadelphia 76ers, Phoenix Suns i Houston Rockets. Najlepsze lata spędził w Arizonie, gdy jako zawodnik Suns w sezonie 1992/1993 był liderem drużyny w trzech kategoriach: punktach (25,6), zbiórkach (12,2) i asystach (5,1). Zdobył wtedy nagrodę MVP sezonu zasadniczego ligi i doprowadził "Słońca" do finału (porażka z Chicago Bulls 2-4).