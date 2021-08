W poniedziałek w Lublinie rozpocznie się 78. Tour de Pologne. Jednym z faworytów jest Michał Kwiatkowski.

Michał Kwiatkowski / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / PAP/EPA

Na starcie wyścigu staną 22 drużyny - wszystkie 19 z licencjami World Tour oraz trzy zaproszone: reprezentacja Polski, belgijski Alpecin-Fenix i rosyjski Gazprom-Rusvelo.

W stawce 153 kolarzy będzie 12 Polaków. Oprócz Michała Kwiatkowskiego - jego kolega z ekipy Ineos Grenadiers Michał Gołaś, Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Tomasz Marczyński (Lotto Soudal), Łukasz Wiśniowski (Qhubeka-NextHash) oraz w barwach reprezentacji: Stanisław Aniołkowski, Łukasz Owsian, Filip Maciejuk, Patryk Stosz, Maciej Paterski, Piotr Brożyna i Michał Paluta. 37-letni Gołaś i jego rówieśnik Marczyński zapowiedzieli, że będzie to ich pożegnanie z kibicami w kraju.



Kwiatkowskiego, który na igrzyskach olimpijskich w Tokio zajął 11. miejsce, będzie dopingować dyrektor wyścigu Czesław Lang. Moim zdaniem Michał był najsilniejszym zawodnikiem w Tokio i dlatego rywale szczególnie go pilnowali, nie dali mu odjechać - powiedział PAP srebrny medalista olimpijski z 1980 roku.



Będzie to drugi Tour de Pologne w czasie pandemii. Nadal wszystkich uczestników wyścigu obowiązuje protokół sanitarny: dezynfekcja, dystans społeczny i maseczki, testy i opieka lekarza covidowego. Ekipy mają przebywać możliwie jak najdłużej tylko we własnym gronie, izolując się od otoczenia. Odrębne "bańki" utworzono dla sędziów, obsługi technicznej, sponsorów i dziennikarzy, których ograniczona liczba otrzymała akredytacje.



Do minimum będą skrócone ceremonie startu i dekoracji zwycięzców po etapach - bez prezentacji zawodników na scenie, bez podpisywania listy startowej (w imieniu drużyn będą to czynić dyrektorzy sportowi) i bez hostess. Na metach etapów nie będzie animacji publiczności, konkursów i pokazów choreograficznych. Zawodnicy będą odgrodzeni od widzów i dziennikarzy barierkami.



Wyścig powraca do wschodniej Polski

Po wieloletniej przerwie Tour de Pologne wraca do wschodniej Polski. Miastami goszczącymi mety etapów będą: Chełm (po raz pierwszy od 1984 roku), Przemyśl (po raz pierwszy od 1980 roku), Rzeszów, Bukowina Tatrzańska, Bielsko-Biała, Katowice oraz Kraków.



Trasa wydaje się mniej wymagająca niż w poprzednich latach, bez "królewskiego" etapu na Podhalu (odcinek z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej jest krótszy i łatwiejszy), ale za to z "etapem prawdy" - jazdą indywidualną na czas, która powraca po pięcioletniej przerwie. Kolarze będą samotnie rywalizować przedostatniego dnia w Katowicach. W poprzednich latach pod katowickim "Spodkiem" ścigali się sprinterzy, rozwijając lekko z górki rekordowe prędkości. W ubiegłym roku skończyło się to fatalnym wypadkiem Holendra Fabio Jakobsena, który spychany przez rywala uderzył z ogromnym impetem w metalowe barierki i później przez wiele miesięcy dochodził do zdrowia. W tym roku kolarzy będą zabezpieczać płotki plastikowe.



Wyścig zakończy się 15 sierpnia sprinterskim etapem z metą na krakowskich Błoniach.



Trasa 78. Tour de Pologne:

9 sierpnia, 1. etap, Lublin - Chełm (216,4 km)

10 sierpnia, 2. etap, Zamość - Przemyśl (200,8 km)

11 sierpnia, 3. etap, Sanok - Rzeszów (226,4 km)

12 sierpnia, 4. etap, Tarnów - Bukovina Resort (160,5 km)

13 sierpnia, 5. etap, Chochołów - Bielsko-Biała (172,9 km)

14 sierpnia, 6. etap, Katowice - Katowice (jazda ind. na czas, 17,9 km)

15 sierpnia, 7. etap, Zabrze - Kraków (145,1 km)

Rekordy Tour de Pologne:

- najwięcej zwycięstw: trzy - Dariusz Baranowski, Andrzej Mierzejewski, Marian Więckowski



- najwięcej zwycięstw etapowych (z prologami): 15 - Ryszard Szurkowski



- najwięcej dni w koszulce lidera: 20 - Marian Więckowski (trzy wyścigi, 1954-56)



- cały wyścig w koszulce lidera przejechali: Józef Stefański (1929), Bolesław Napierała (1937)



- największa różnica czasowa między zwycięzcą a drugim kolarzem: 1:10.16, Feliks Więcek - Wiktor Olecki (1928)



- najmniejsza różnica czasowa między zwycięzcą a drugim kolarzem: dwie sekundy, Hiszpan Jon Izagirre - Belg Bart De Clercq (2015); Belg Dylan Teuns - Rafał Majka (2017); Rosjanin Paweł Siwakow - Australijczyk Jai Hindley (2019)



- najszybszy wyścig: 1966 - przeciętna 44,010 km/godz. (zwycięzca Józef Gawliczek)



- najwięcej etapów: 13 - 1953, 1969, 1993 (z prologiem)



- najmniej etapów: 4 - 1947



- najdłuższy wyścig: 2311 km - 1953



- najkrótszy wyścig: 606 km - 1947