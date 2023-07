​Austrian Felix Gall z grupy AG2R Citroen wygrał 17. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Saint Gervais do Courchevel. Czwarty był lider Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), który o kolejnych kilka minut powiększył przewagę nad Słoweńcem Tadejem Pogacarem (UAE Team Emirates). Ósmy był Rafał Majka, a Michał Kwiatkowski zajął 18. miejsce.

Felix Gall triumfuje / Martin Divisek / PAP/EPA

Losy etapu rozstrzygnęły się na podjeździe na Col de la Loze na kilka kilometrów przed metą. Na samotny atak zdecydował się Gall i odniósł życiowy sukces, zostając czwartym austriackim zwycięzcą etapu Tour de France.

Vingegaard tym razem uplasował się tuż za podium, ale do 7.35 powiększył przewagę nad Pogacarem, który po wtorkowej "klęsce" w jeździe na czas, także w środę miał gorszy dzień i stracił do zwycięzcy 7.37. To praktycznie rozstrzyga losy końcowego zwycięstwa w TdF.

W środę aktywnie jechali Polacy. Rafał Majka (UAE Team Emirates) zajął ósme miejsce, a Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) był 18.