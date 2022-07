Piłkarz Manchesteru United Cristiano Ronaldo poprosił klub o zgodę na odejście jeszcze w trwającym okienku transferowym - poinformował "The Times". Według dziennika 37-letniemu Portugalczykowi zależy na grze w Lidze Mistrzów, do której "Czerwone Diabły" nie awansowały.

Ronaldo / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Do klubu z Manchesteru zdobywca pięciu Złotych Piłek magazynu "France Football" dołączył przed rokiem i zdobył dla niego 24 gole. Był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem zespołu, który jednak nie radził sobie najlepiej w żadnych rozgrywkach. W Premier League zajął szóstą pozycję. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do końca przyszłego sezonu.

"The Athletic" donosi, że Ronaldo rozważa odejście tylko pod warunkiem, że z innego klubu wpłynie satysfakcjonująca oferta. Jednocześnie stwierdza, że "Czerwone Diabły" nie chcą zgodzić się na sprzedaż i będą wymagać od niego wypełnienia kontraktu do końca.



W czerwcu niektóre media podawały, że Portugalczyk mógłby dołączyć do Bayernu Monachium, jeśli z ekipy mistrza Niemiec odejdzie Robert Lewandowski. Transfer Polaka do Barcelony jest jednak niepewny.



Ronaldo grał w Champions League w 19 kolejnych sezonach, ale jeśli nie zmieni klubu, w najbliższym sezonie wystąpi tylko w Lidze Europy.



Niedawno trenerem United został Holender Erik Ten Hag, o którym w czerwcu Ronaldo wypowiadał się w samych superlatywach.



Zrobił świetną robotę w Ajaxie, jest doświadczonym szkoleniowcem. (...) Jesteśmy szczęśliwi i podekscytowani, zresztą nie tylko my, piłkarze, ale również kibice - mówił Ronaldo, który barw "Czerwonych Diabłów" bronił też w latach 2003-09.



Spekuluje się również, że Portugalczyk mógłby przejść do Chelsea. "The Athletic" napisał, że nowy szef londyńskiego klubu Todd Boehly spotkał się z agentem Ronaldo - Jorge Medesem.