Kamil Stoch zajął szóste, Dawid Kubacki ósme, a Andrzej Stękała dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen, drugiej odsłony imprezy. Wygrał Słoweniec Anze Lanisek. W piątkowych zawodach wystąpi komplet siedmiu Polaków.

Lanisek skoczył 139 metrów (nota 138,6 pkt) i wyprzedził o 0,5 pkt lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvora Egnera Graneruda. Norweg uzyskał wprawdzie aż 143 m, ale otrzymał niskie noty za lądowanie. Trzeci był Niemiec Markus Eisenbichler - 135,5 m.



Odległość Stocha, drugiego zawodnika wtorkowego konkursu w Oberstdorfie, to 132,5 m.



Kubacki skoczył 128 m (miał najbardziej niekorzystny wiatr z czołówki), a Stękała - 133 m.



Klemens Murańka zajął 26. miejsce (129,5 m), Maciej Kot - 29. (128,5 m), Piotr Żyła - 39. (121 m), a Aleksander Zniszczoł - 47. (121,5 m).



Wszyscy zawodnicy skakali z 14. belki startowej.



Najlepszy w konkursie w Oberstdorfie Niemiec Karl Geiger był w czwartek piąty - 132 m.



W kwalifikacjach nie wystąpił Norweg Marius Lindvik, trzeci w Oberstdorfie. Powodem jest ból zęba zawodnika, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej całej imprezy.



Jak poinformowali organizatorzy, Lindvik udał się do dentysty do Innsbrucka.



W TCS obowiązuje system KO - na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansują ich zwycięzcy oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.



Impreza tradycyjnie rozgrywana jest na dwóch skoczniach w Niemczech (w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen) oraz dwóch w Austrii (w Innsbrucku i Bischofshofen).



Noworoczny konkurs w Ga-Pa rozpocznie się o godz. 14.00.