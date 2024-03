10 maja w Czechach rozpoczną się mistrzostwa świata elity w hokeju na lodzie. Po raz pierwszy od 22 lat w gronie najlepszych reprezentacji na świecie znalazła się też nasza kadra, która turniej rozpocznie 11 maja meczem z Łotwą. Dziś organizatorzy mistrzostw pokazali, jak będą wyglądały medale, o które będą walczyć najlepsi hokeiści świata. Krążki wykonane są ze szkła kryształowego, co jest ważną częścią historii Czeskiej Republiki. Medale mają przypominać lodową taflę, na której rywalizują hokeiści.

Tak będą wyglądały medale, o które w maju powalczą najlepsi hokeiści na świecie / 2024 IIHF Ice Hockey World Championship / Materiały prasowe

Podobnie jak w 2015 roku, kiedy Czesi także byli organizatorami mistrzostw świata, tak i tym razem komitet organizacyjny zdecydował się na oryginalne medale nawiązujące do czeskiego rzemiosła, historii hokeja na lodzie, a także historii kraju gospodarza.

Wzór medali jest częściowo zdeterminowany przepisami IIHF, których musimy się trzymać. Jednak każdy organizator szuka swojej indywidualnej drogi do unikalnych metali szlachetnych. Dla nas priorytetem był wybór szkła jako materiału - mówi Petr Bříza, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata IIHF w hokeju na lodzie 2024 w Pradze. Tworząc medale skupiliśmy się na tym, aby dobrze prezentowały się także na koszulkach. Jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego - dodaje.

Okrągły kształt ma przypominać krążek hokejowy, a przezroczysty korpus wykonany ze szkła kryształowego ma przypominać lodową taflę. Jeden medal waży 250 gramów. Zaprojektowała go Kateřina Handlová. Produkcją medali zajmował się rzemieślnik szklarski z północnych Czech, które są obszarem znanym z produkcji szkła.

Charakter materiału przypomina lód, a nacięcia na nim przypominają ślady łyżew jako symbol dynamiki i ruchu - tłumaczy swój projekt Kateřina Handlová.

Pierwszym etapem produkcji jest tzw. fusing - polegający na wsypaniu sody oczyszczonej pomiędzy dwie tafle szkła i ich wspólne wypalenie w temperaturze 860 stopni. Następnie następuje cięcie strumieniem wody. W kolejnej części szkło jest szlifowane po obwodzie do precyzyjnego kształtu, polerowana jest górna powierzchnia, na której wstępnie rysowane i szlifowane są ostre nacięcia. Na koniec na szkło metodą malarską nakładane są metale szlachetne, które następnie są wypalane w piecu w temperaturze 560 stopni.

Drugą część medalu stanowi metalowa rama, która jest wykonana ze stali nierdzewnej i nawiązuje do tablic na polu gry. Na gotowym blankiecie wygrawerowany jest oficjalny tytuł Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie IIHF 2024, a rama jest ostatecznie powlekana. Na końcu montowana jest wstążka. Wzór wstążki został zaprojektowany w typowej trójkolorowej kolorystyce - czerwonej, niebieskiej i białej, co jednak jest zauważalne dopiero, gdy patrzy się na komplet - tłumaczy niekonwencjonalny wybór projektantka medalu.

Były obrońca Jiří Šlégr, który zdobył trzy medale na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie IIHF, w tym złoty w 2005 roku.

Każdy zawodnik, który nosi koszulkę reprezentacji narodowej, chce zawiesić na szyi jeden z metali szlachetnych - opisuje Ambasador Projektu ds. IIHF WM 2024. - Widać, że zarówno projektant, jak i producenci stanęli przed trudnym wyzwaniem i spisali się znakomicie. Jeśli reprezentacja Czech chce zabrać do domu te wspaniałe medale, ma przed sobą trudne zadanie i długą drogę by to osiągnąć - podsumowuje Jiří Šlégr.

Medale najlepsze drużyny turnieju rozgrywane w Czechach otrzymają 26 maja. Wtedy zostanie rozgrany mecz o trzecie miejsce i finał mistrzostw świata.