To będzie święto dla adeptów pływania na Podkarpaciu. Otylia Jędrzejczak przyjedzie ze swoim sztabem trenerów do Sanoka, gdzie w sobotę odbędzie się kolejna odsłona cyklu Otylia Swim Tour.

/ fot. Rafał Oleksiewicz /

Bardzo się cieszę, że przyjeżdżamy z Otylia Swim Tour do Sanoka. Wierzę, że dzieciaki i rodzice, jeszcze przed wakacjami, będą chłonąć wiedzę od sztabu naprawdę wyjątkowych trenerów przygotowania motorycznego, trenerów pływania, dietetyka i psychologa sportowego - mówi Otylia Jędrzejczak.

Zajęcia odbędą się na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w sali gimnastycznej. Projekt polega na tym, że jego uczestnicy podzieleni są na dwie grupy - jedna zaczyna od zajęć na basenie, a druga w sali. Następnie uczestnicy jedzą obiad, po czym następuje zamiana - pierwsza grupa trafia do sali, a druga na pływalnię.

Na każdym torze ćwiczone jest coś innego. Zawsze uczymy czterech stylów pływackich, a ponadto dzieciaki uczą się trudnych nawrotów i skoków do wody - wyjaśnia Szymon Kujat, jeden z trenerów pływania współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak.

Mistrzyni olimpijska z Aten wymyśliła projekt Otylia Swim Tour, bo chciała, by nie tylko młodzi adepci pływania mogli posiąść sporą wiedzę, ale także ich rodzice.

To jest projekt skierowany do całych rodzin, do dzieci i rodziców. W czasie, gdy dzieciaki ćwiczą my zapraszamy rodziców na spotkania z psychologiem i dietetykiem. Rodzice na zajęciach uczą się swojego dziecka, dowiadują się, co powinno jeść, jak z nim rozmawiać, jak go motywować - dodaje Jędrzejczak. Dzieciaki otrzymają także bardzo atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. firmy Oshee, Baron i Sante.

Projekt Otylia Swim Tour finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a impreza w Sanoku współfinansowana jest ze środków Miasta Sanok. Na tegorocznej mapie Otylia Swim Tour jest pięć miast - do tej pory zajęcia odbyły się w Lublinie, Nowym Targu, a teraz młodzi adepci pływania będą ćwiczyć w Sanoku. Kolejne dwie odsłony akcji odbędą się jesienią.