Zespół Kansas City Chiefs po raz drugi w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W niedzielnym Super Bowl na stadionie w Miami pokonał walczących o szósty tytuł San Francisco 49ers 31:20.

Ostatnia kwarta zaczynała się przy prowadzeniu 49ers 20:10. Chiefs znów jednak pokazali, że potrafią odrabiać straty. W obu wcześniejszych meczach w fazie play off rywale mieli dwucyfrową przewagę, ale to Chiefs ostatecznie wygrali.



Swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował quarterback Patrick Mahomes. 24-letni rozgrywający długo nie radził sobie z defensywą rywali, w końcu jednak znalazł na nią sposób. Najpierw popisał się niesamowitym 44-jardowym podaniem i akcja skończyła się przyłożeniem. Tym samym strata zmalała do trzech punktów. Niespełna cztery minuty później Chiefs już prowadzili. Tym razem kluczowe okazało się 38-jardowe zagranie Mahomesa, który po spotkaniu odebrał nagrodę dla MVP Super Bowl.



Nawet przez moment nie przestaliśmy wierzyć w wygraną, wspieraliśmy się wzajemnie. Uznanie należy się defensywie, która wykonała wspaniałą robotę. Mamy świetną drużynę - powiedział Mahomes.

W niedzielnym Super Bowl na stadionie w Miami pokonał walczących o szósty tytuł San Francisco 49ers 31:20 / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Patrick Mahomes już uważany jest za jednego z najlepszych graczy w historii. Chiefs wybrali go z 10. numerem w drafcie 2017, a w sezonie 2018 był już ich podstawowym quarterbackiem. Szybko zaczął ustanawiać rekordy. Jest m.in. najmłodszym zawodnikiem, który w jednym meczu popisał się sześcioma podaniami zakończonymi przyłożeniami.

Zdobycie Super Bowl ostatecznie potwierdziło także kunszt trenera Chiefs - Andy'ego Reida. 61-latek to jeden z najlepszych trenerów w NFL, ale do tej pory nie miał na koncie mistrzostwa. Poprzednio w Super Bowl jego ówcześni podopieczni Philadelphia Eagles grali 15 lat temu i ulegli New England Patriots.



Chiefs w wielkim finale wystąpili po raz trzeci w historii. Zdobycie tytułu świętowali wcześniej tylko raz - dokładnie 50 lat temu. 49ers zagrali w nim po raz siódmy. Super Bowl wygrali pięciokrotnie, a ostatni raz w 1995 roku.