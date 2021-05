Już jutro rozpocznie się przedostatnia kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy w tym sezonie! Najciekawiej zapowiada się spotkanie w Gliwicach, gdzie Piast podejmie Constract Lubawa. Stawka? Wicemistrzostwo Polski!

Już jutro rozpocznie się przedostatnia kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy w tym sezonie! / Fot. Jarosław Frąckowiak / Materiały prasowe

O ile mistrza Polski już znamy, tak wciąż niewiadomą pozostaje kwestia wicemistrza Polski. Ta może rozwiązać się już w ten weekend, bowiem bezpośrednio spotka się ze sobą dwóch zainteresowanych: Piast Gliwice oraz Constract Lubawa.

W o wiele lepszej sytuacji znajdują się goście. Po ostatnim potknięciu Piasta, Konstruktorzy mają nad gliwiczanami pięć punktów przewagi i do obronienia srebrnego medalu z zeszłego sezonu wystarczy im zwycięstwo lub remis. Jeśli do tego dodamy zwycięstwo lubawian 4:0 w pierwszym meczu obu drużyn, to już chyba tylko poważny kataklizm musiałby się zadziać, aby zawodnicy Dawida Grubalskiego nie obronili obecnej pozycji.

Początek tego już jutro o godzinie 12:00. Transmisja dostępna będzie na antenie nSport+ oraz na canalplus.com.

Rozstrzygną między sobą

Podobnie sytuacja wygląda w dolnych rejonach tabeli, gdzie w walce o utrzymanie pozostały praktycznie dwa zespoły. Praktycznie, bowiem w teorii do AZS-u UW DARKOMP Wilanów i Fit-Morning Gredaru Brzeg można jeszcze dołożyć Red Devils Chojnice oraz MOKS Słoneczny Stok Białystok, ale przewaga tych zespołów jest już raczej nie do nadrobienia.

Tym samym o ligowy byt do końca powinni grać Akademicy oraz brzeżanie. Teoretycznie większe szanse na utrzymanie mają gracze ze stolicy, którzy posiadają łatwiejszy terminarz, ale z drugiej strony, to właśnie oni muszą zapunktować lepiej od swoich rywali. Wszystko za sprawą gorszego bilansu bezpośrednich spotkań.

Czy to im się uda? Okazja wydaje się być doskonała, bowiem wilanowianie zmierzą się z pewnymi już spadku Akademikami z Katowic, zaś zawodnicy z Opolszczyzny udadzą się do Chorzowa, gdzie podejmie ich 4. w tabeli Clearex.

Komplet spotkań 33. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Piast Gliwice - Constract Lubawa, sobota, godz. 12.00 (nSport+)

Red Dragons Pniewy - Team Lębork, sobota, godz. 14.00 (TVCOM.pl)

AZS UŚ Katowice - AZS UW DARKOMP Wilanów, sobota, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

FC Reiter Toruń - Red Devils Chojnice, sobota, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

Acana Orzeł Jelcz-Laskowice - Rekord Bielsko-Biała, sobota, godz. 17.00 (TVCOM.pl)

P.A. Nova. Gliwice - GI Malepszy Futsal Leszno, sobota, godz. 17.00 (TVCOM.pl)

Clearex Chorzów - Fit-Morning Gredar Brzeg, sobota, godz. 18.00 (TVCOM.pl, TVP Opole, sport.tvp.pl)

Red Dragons Pniewy - MOKS Słoneczny Stok Białystok, niedziela, godz. 16.00 (TVCOM.pl)