Miniona kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy nie przyniosła nam odpowiedzi na pytanie ani kto zostanie wicemistrzem Polski, ani kto jako ostatni zapewni sobie utrzymanie. Mimo to kilku zawodników miało duże powody do radości.

Aż trzech zawodników w ostatnią sobotę zdobyło swoją setną bramkę na parkietach STATSCORE Futsal Ekstraklasy. W spotkaniu GI Malepszy Futsal Leszno - P.A. Nova Gliwice był to Sebastian Wojciechowski. Wielokrotny reprezentant Polski wbił gliwiczanom aż cztery bramki, dzięki czemu wszedł do klubu 100, a jego drużyna wygrała aż 14:3, co jak się później okazało, przełożyło się na pewne 5. miejsce na koniec sezonu.

Podobne powody do radości mieli Przemysław Dewucki oraz Sebastian Leszczak. Zawodnicy Clearexu Chorzów swoje bramki numer 100 zdobyli w wygranym 4:2 spotkaniu z Fit-Morning Gredarem Brzeg, który po tej kolejce powrócił do strefy spadkowej.

Wszystko za sprawą remisu AZS-u UW DARKOMP Wilanów z AZS-em UŚ Katowice 1:1. Akademicy ze stolicy wyprzedzili brzeżan o jeden punkt i o spadku, którejś z drużyn zadecyduje dopiero ostatnia kolejka.

Podobnie się stanie w przypadku wicemistrzostwa Polski, które wciąż mogą zdobyć zarówno gracze Constractu Lubawa, jak i Piasta Gliwice. Po ostatniej kolejce i bezpośrednim spotkaniu obu drużyn, gliwiczanie zbliżyli się do lubawian na dwa oczka, ale aby w sobotę założyli na swojej szyi srebrne krążki, nie tylko musieliby wygrać w Białymstoku, ale i liczyć na wygraną AZS-u UŚ Katowice na wyjeździe z Constractem.

Poza tym warte odnotowania było również starcie Acany Orła Jelcz-Laskowice z Rekordem Bielsko-Biała, gdzie swoje pożegnalne spotkanie na ławce trenerskiej Orła rozegrał Jesus Lopez Garcia. Dla hiszpańskiego szkoleniowca był to ostatni mecz we własnej hali, bowiem od nowego sezonu poprowadzi już na 99 proc. właśnie Rekordzistów.

Komplet spotkań 33. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Piast Gliwice - Constract Lubawa 4:2 (1:1)

Bramki: Rafał Franz (11), Sandrinho (36), Rodrigo Dasaiev (37), Marek Bugański (40) - Pedro Pereira (13), Pedrinho (31).

AZS UŚ Katowice - AZS UW DARKOMP Wilanów 1:1 (1:0)

Bramki: Jakub Jochymek (12) - Maciej Pikiewicz (33).

FC Reiter Toruń - Red Devils Chojnice 2:2 (0:2)

Bramki: Michał Wojciechowski (30), Łukasz Żebrowski (30) - Kristian Medon (11), Patryk Laskowski (14).

Acana Orzeł Jelcz-Laskowice - Rekord Bielsko-Biała 2:3 (1:0)

Bramki: Kacper Kędra (8, 40) - Michał Marek (22), Alex Viana (29), Jani Korpela (33).

P.A. Nova. Gliwice - GI Malepszy Futsal Leszno 3:14 (3:5)

Bramki: Patryk Widuch (8), Amadeusz Pasierb (16), Szymon Zaczkowski (19) - Hubert Olszak (5, 11, 30), Jarosław Radliński (7, 34), Sebastian Wojciechowski (8, 20, 33, 34), Kacper Konopacki (22, 23, 23), Piotr Pietruszko (29), Rajmund Siecla (37).

Clearex Chorzów - Fit-Morning Gredar Brzeg 4:2 (2:1)

Bramki: Sebastian Leszczak (10, 27, 33), Przemysław Dewucki (16) - Wilson Tavares (19), Dawid Witek (39).

Red Dragons Pniewy - MOKS Słoneczny Stok Białystok 1:4 (1:2)

Bramki: Mateusz Kostecki (15) - Michał Osypiuk (11, 23, 34), Piotr Skiepko (24).

Dreman Opole Komprachcice - Gatta Active Zduńska Wola 5:0 (walkower)

Red Dragons Pniewy - Team Lębork 3:3 (1:2) (spotkanie zaległe)

Bramki: Piotr Błaszyk (19), Gracjan Miałkas (30), Mateusz Kostecki (37) - Lucas Bonifacio (9), Dominik Depta (14), Andre Luiz (34).