Po 27. kolejce w STATSCORE Futsal Ekstraklasie szczególnie gorąco zrobiło się w dolnych rejonach tabeli. Pierwszy bezpieczny zespół ma już tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.



STATSCORE Futsal Ekstraklasa: Kwestia utrzymania wciąż nierozstrzygnięta /Fot. Aleksander Knitter /

Spotkanie AZS-u UW DARKOMP Wilanów z Fit-Morning Gredarem Brzeg miało dać nam odpowiedź na to, czy będziemy mieć jeszcze jakiekolwiek emocje w kontekście walki o utrzymanie.

Dla kibiców głodnych futsalowych emocji starcie obu drużyn zakończyło się najlepszym możliwym wynikiem. Brzeżanie wygrali bowiem 4:2 i do pierwszego bezpiecznego zespołu, a więc Akademików z Wilanowa tracą już tylko punkt! Co prawda ci dostaną jeszcze walkower za mecz z Gattą Zduńska Wola, ale ich sytuacja i tak się mocno skomplikowała.

Nie bardziej jednak, niż sytuacja innych Akademików - z Katowic, którzy mimo początkowego prowadzenia, przegrali z Rekordem Bielsko-Biała i wydaje się być kwestią czasu kiedy stracą choćby matematyczne szanse na utrzymanie.

Dla Rekordzistów był to z kolei kolejny krok ku obronie mistrzostwa Polski. Ich przewaga nad drugim zespołem wynosi aż 11 punktów, co jest już raczej stratą nie do nadrobienia.

W pozostałych spotkaniach Acana Orzeł Jelcz-Laskowice wygrał z pogrążoną w strefie spadkowej P.A. Novą Gliwice 4:1, Constract Lubawa przerwał niekorzystną serię i dzięki zwycięstwu 7:1 nad Red Devils Chojnice awansował na pozycję wicelidera, FC Reiter Toruń wygrał z MOKS Słonecznym Stokiem Białystok 3:0, a całość uzupełniło nam zwycięstwo Dremana Opole Komprachcice 5:3 z Red Dragons Pniewy, w którym setną bramkę na najwyższym poziomie rozgrywkowym zaliczył zawodnik gospodarzy, Vadym Ivanov.

Komplet wyników 27. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy

AZS UŚ Katowice - Rekord Bielsko-Biała 3:5 (1:0)

Bramki: Tomasz Szczurek (18), Adam Jonczyk (37), Roman Wachuła (40) - Kamil Surmiak (22), Alex Viana (22), Tomasz Szczurek (28 s.), Matheus Ferreira (32, 34).

AZS UW DARKOMP Wilanów - Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg 2:4 (1:2)

Bramki: Radosław Marcinkowski (9), Przemysław Kępiński (40) - Paweł Boczarski (1 k.), Dawid Witek (8, 37), Kamil Kucharski (39).

P.A. Nova Gliwice - Acana Orzeł Jelcz-Laskowice 1:4 (0:1)

Bramki: Patryk Widuch (32) - Jakub Kąkol (6, 23, 34), Arkadiusz Szypczyński (33).

Constract Lubawa - Red Devils Chojnice 7:1 (4:0)

Bramki: Pedro Pereira (2), Tomasz Lutecki (9), Jakub Raszkowski (18), Tomasz Kriezel (19), Sebastian Grubalski (26, 40, 40) - Robert Świtoń (39).

FC Reiter Toruń - MOKS Słoneczny Stok Białystok 3:0 (2:0)

Bramki: Marcin Mrówczyński (10), Remigiusz Spychalski (10), Michał Wojciechowski (35).

Dreman Opole Komprachcice - Red Dragons Pniewy 5:3 (2:0)

Bramki: Vadym Ivanov (4), Vinicius Teixeira (15, 30, 37), Fil (36 k.) - Mateusz Kostecki (24), Adrian Skrzypek (28), Patryk Hoły (40).

Gatta Active Zduńska Wola - GI Malepszy Futsal Leszno 0:5 (walkower)

Piast Gliwice - Team Lębork (przełożono na późniejszy termin)

Pauza: Clearex Chorzów