Rekord Bielsko-Biała w hicie kolejki wygrał z AZS-em UW DARKOMP Wilanów 6:2, dzięki czemu obronił pozycję lidera STATSCORE Futsal Ekstraklasy. Komplet punktów zachowały także drużyny Constractu Lubawa, Legii Warszawa oraz Piasta Gliwice.

STATSCORE Futsal Ekstraklasa: Kwartet niepokonanych / fot. Paweł Jakubowski /

Po wysokim zwycięstwie Constractu Lubawa z Red Devils Chojnice 9:1 i popisie Sebastiana Grubalskiego, który zanotował aż cztery gole, Rekord Bielsko-Biała, chcąc obronić pozycję lidera, musiał nie tylko wygrać z AZS-em UW DARKOMP Wilanów, ale wygrać przekonująco.

Choć bielszczanie byli zdecydowanym faworytem, to przez dość długi czas zapowiadało się na sporą sensację. Akademicy nie tylko bowiem szybko objęli prowadzenie, ale i bardzo dobrze się bronili, co ostatecznie dało im rezultat 1:1 do przerwy po fenomenalnym uderzeniu Pawła Budniaka dla Rekordu.

Druga część spotkania nie była już jednak tak dobra w ich wykonaniu. Wiele niewykorzystanych sytuacji skończyło się skarceniem przez mistrzów Polski i wynikiem nie do końca oddającym przebiegiem spotkania - 6:2, co Rekordzistom dało ponownie fotel lidera STATSCORE Futsal Ekstraklasy.

Tuż za plecami Rekordu oraz Constractu czai się natomiast Legia Warszawa, która wyrasta na rewelację startu tego sezonu. W starciu z Górnikiem Polkowice warszawianie byli po raz pierwszy w tym sezonie faworytem i co dość niespodziewane, początkowo nie byli w stanie podołać oczekiwaniom.

Świetna postawa golkipera Górników oraz skuteczność pod bramką rywala sprawiły, że gospodarze prowadzili już 2:0. To podziałało na Legię jednak jak płachta na byka. Tuż po przerwie przyjezdni odrobili już wszystkie straty, czym zaczęli prawdziwy koncert, zakończony ostatecznie zwycięstwem aż 8:2!

Kompletem punktów po trzech kolejkach może się też pochwalić Piast Gliwice, który po niezwykle zaciętym spotkaniu pokonał zdobywcę Superpucharu Polski, Red Dragons Pniewy 2:1, dzięki czemu pozostał w czołówce wyścigu po mistrzostwo Polski.

W pozostałych spotkaniach po pierwsze punkty sięgnęły zespoły FC Reiter Toruń i MOKS Słonecznego Stoku Białystok, remisując 2:2 odpowiednio z Clearexem Chorzów i Fit-Morning Gredarem Brzeg. Pierwsze zwycięstwo odnotował z kolei AZS UG Futsal, pokonując Team Lebork 5:4, a całość uzupełnił Dreman Opole Komprachcice, wygrywając z GI Malepszy Futsal Leszno 2:0.

Komplet wyników 3. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Clearex Chorzów - FC Reiter Toruń 2:2 (0:1)

Bramki: Przemysław Dewucki (38), Sebastian Brocki (38) - Marcin Mrówczyński (16), Patryk Szczepaniak (25).

Constract Lubawa - Red Devils Chojnice 9:1 (7:0)

Bramki: Jakub Raszkowski (2), Kacper Sendlewski (6), Sebastian Grubalski (6, 11, 11, 24), Tomasz Kriezel (8), Pedrinho (10), Bartłomiej Piórkowski (28) - Patryk Laskowski (36).

Fit-Morning Gredar Brzeg - MOKS Słoneczny Stok Białystok 2:2 (2:2)

Bramki: Darius Nastai (9), Kamil Kucharski (18) - Paweł Aleksandrowicz (6), Michał Osypiuk (20).

Górnik Polkowice - Legia Warszawa 2:1 (2:8)

Bramki: Dawid Biały (11), Paweł Wyżga (12) - Mateusz Olczak (16, 38), Mateusz Gliński (21), Paweł Tarnowski (23), Mariusz Milewski (27), Krzysztof Jarosz (34), Tomasz Warszawski (36), Łukasz Mietlicki (39).

Red Dragons Pniewy - Piast Gliwice 1:2 (0:1)

Bramki: Mateusz Kostecki (32) - Sebastian Szadurski (13, 40).

AZS UG Futsal - Team Lębork 5:4 (1:0)

Bramki: Piotr Wardowski (8, 29), Matheus Martins (29), Jakub Domżalski (29), Mikołaj Kreft (36) - Davidson Silva (32, 33), Yvaldo Gomes (37), Giancarlo Sammut (38).

Rekord Bielsko-Biała - AZS UW DARKOMP Wilanów 6:2 (1:1)

Bramki: Paweł Budniak (13), Pedro Pereira (23), Michał Marek (25, 39), Sebastian Leszczak (27), Michał Kubik (39) - Michał Klaus (3, 28).

Dreman Opole Komprachcice - GI Malepszy Futsal Leszno 2:0 (1:0)

Bramki: Tomasz Lutecki (9), Vinicius Teixeira (38).