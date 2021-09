Rozgrywki STATSCORE Futsal Ekstraklasy nabierają tempa! Już dziś rozpoczniemy czwartą serię gier, w której oczy będziemy mieli głównie zwrócone na Pomorze oraz Warszawę.

​STATSCORE Futsal Ekstraklasa: Czołówka powiększy przewagę? / Materiały prasowe

Na północ Polski udał się bowiem mistrz Polski oraz obecny lider, Rekord Bielsko-Biała, który przy okazji zrobił sobie tam małe zgrupowanie. Już wczoraj zmierzył się bowiem w ramach 8. kolejki z AZS-em UG Futsal (pierwotnie spotkanie to miało być rozegrane w terminie, w którym bielszczanie grają w Lidze Mistrzów), zaś w piątek pojedzie do nieodległego Lęborka, gdzie czekać na niego będzie miejscowy LSSS Team.

Szanse na zgarnięcie kompletu punktów i samotne wyjście na prowadzenie w tabeli są bardzo duże. Z gdańszczanami Rekordziści wygrali aż 10:3, a jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie zwycięstwo Akademików właśnie z lęborczanami, to też każdy inny wynik, niż wysoka wygrana, będzie można uznać za niespodziewany.

Na potknięcie Rekordu liczą z pewnością z Lubawie oraz Warszawie. KS Constract, który już dziś zagra z AZS-em UW DARKOMP Wilanów, jeśli chce myśleć o mistrzostwie Polski, nie ma innego wyjścia jak po porostu wygrać. Zadanie o nie będzie jednak należało do najłatwiejszych, co pokazali sami wilanowianie w starciu z Rekordem, remisując w Bielsku-Białej do przerwy 1:1.

Łatwiej powinni mieć obecnie trzeci w tabeli zawodnicy warszawskiej Legii. Do stolicy przyjadą wymienieni już Akademicy z Gdańska, którzy ostatniego wyjazdu do Warszawy nie wspominają raczej dobre - porażka z AZS-em UW 2:6.

W pozostałych spotkaniach warto też zwrócić uwagę na wciąż niepokonanego Piasta Gliwice, który uda się na gorący teren do Leszna. Miejscowe GI Malepszy cały czas szuka swojego pierwszego zwycięstwa i z pewnością zrobi wszystko, aby w końcu się przełamać, bo też oczekiwania przed startem sezonu były po nich bardzo duże.

Poza tym ciekawie zapowiada się również starcie transmitowane na antenie nSport+ - FC Reiter Toruń - Fit-Morning Gredar Brzeg, gdzie gospodarze będą chcieli zgarnąć pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Początek tego spotkania już w sobotę o godz. 12:00.

Komplet spotkań 4. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

AZS UW DARKOMP Wilanów - Constract Lubawa, czwartek, godz. 19.00 (WP Pilot)

Dreman Opole Komprachcice - Górnik Polkowice, piątek, godz. 18.30 (WP Pilot)

GI Malepszy Futsal Leszno - Piast Gliwice, piątek, godz. 20.00 (WP Pilot)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Red Dragons Pniewy, piątek, godz. 20.00 (WP Pilot)

Team Lębork - Rekord Bielsko-Biała, piątek, godz. 20.30 (WP Pilot)

FC Reiter Toruń - Fit-Morning Gredar Brzeg, sobota, godz. 12.00 (nSport+)

Red Devils Chojnice - Clearex Chorzów, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Legia Warszawa - AZS UG Futsal, sobota, godz. 19.00 (WP Pilot)