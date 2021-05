Constract Lubawa jest już o krok od wicemistrzostwa Polski! Zawodnicy Dawida Grubalskiego pewnie wygrali w Białymstoku z MOKS Słonecznym Stokiem Białystok 6:1 i na dwie kolejki przed końcem sezonu mają pięć punktów przewagi na trzecim Piastem Gliwice.

STATSCORE Futsal Ekstraklasa: Constract bliżej wicemistrzostwa! / Fot. Jarosław Frąckowiak /

Gracze Orlando Duarte byli murowanym faworytem w starciu z walczącym o utrzymanie AZS-em UW DARKOMP Wilanów. Początkowo wszystko szło nawet zgodnie z planem. Gliwiczanie prowadzili grę, co odzwierciedlał rezultat spotkania.

Kolejny raz jednak Akademicy z Wilanowa pokazali, że u siebie są nieobliczalni. Gracze Macieja Karczyńskiego trzykrotnie wracali do gry, aby ostatecznie wywalczyć bardzo cenny remis 5:5.

Tym samym Konstruktorzy, wygrywając w Białymstoku 6:1, już w najbliższy weekend mogą przypieczętować wicemistrzostwo, remisując lub wygrywając z Piastem w bezpośrednim spotkaniu.

Dojdzie do sensacji?

Równie duże emocje są we wspomnianej walce o utrzymanie. Oprócz Akademików z Wilanowa zamieszani są w nią gracze Fit-Morning Gredaru Brzeg, MOKS Słonecznego Stoku Białystok oraz czysto teoretycznie Red Devils Chojnice.

Teoretycznie, bowiem mało prawdopodobnym jest, abyśmy chojniczan w przyszłym sezonie nie oglądali na parkietach STATSCORE Futsal Ekstraklasy. Przeciwnie chociażby do białostoczan, których matematyczne szanse na utrzymanie coraz bardziej maleją. Patrząc na terminarze wilanowian, brzeżan oraz graczy z Podlasia, całkiem możliwy jest scenariusz, że wszystkie trzy zespoły zrównają się ze sobą punktami. To oznaczałoby stworzenie małej tabeli, w której... zawodnicy Adriana Citki zajęliby ostatnie miejsce, dające niechciany bilet do I ligi.

Taki scenariusz byłby z pewnością dużą sensacją, ponieważ MOKS miał bardzo dobry start w tym sezonie, a też jeszcze kilka tygodni temu nikt by nie powiedział, że to właśnie białostoczanie będą zamieszani w walkę o utrzymanie do samego końca.

Komplet wyników 32. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:



Team Lębork - FC Reiter Toruń 2:3 (1:1)

Bramki: Artur Narewski (7, 25) - Marcin Mikołajewicz (18), Patryk Szczepaniak (22), Michał Wojciechowski (35).

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Constract Lubawa 1:6 (1:4)

Bramki: Siergiej Szostak (13) - Bartłomiej Piórkowski (12, 19), Vitinho (15), Pedro Pereira (16), Tomasz Lutecki (34), Pedrinho (40).

AZS UW DARKOMP Wilanów - Piast Gliwice 5:5 (2:4)

Bramki: Tomasz Buczek (14), Michał Klaus (14), Maciej Pikiewicz (22), Denys Lifanow (23), Bartosz Przyborek (35) - Rafal Franz (7), Mateusz Mrowiec (8, 11), Dominik Solecki (17), Rodrigo Dasaiev (33).

Red Dragons Pniewy - Acana Orzeł Jelcz-Laskowice 3:3 (1:0)

Bramki: Piotr Błaszyk (12), Mateusz Kostecki (22), Adrian Skrzypek (39) - Mykyta Możejko (22), Arkadiusz Szypczyński (29), Jakub Kąkol (38).

Fit-Morning Gredar Brzeg - P.A. Nova Gliwice 4:2 (1:0)

Bramki: Kamil Kucharski (20), Dawid Witek (24), Wilson Tavares (25, 28) - Maciej Małek (25), Jakub Borkowski (39).

GI Malepszy Futsal Leszno - Dreman Opole Komprachcice 8:7 (3:2)

Bramki: Piotr Pietruszko (1, 30, 32), Hubert Olszak (8), Jakub Molicki (14), Witalij Lisnyczenko (33, 36), Adrian Niedźwiedzki (34) - Nuno Chuva (4), Marcin Grzywa (16), Serhij Fil (22, 38), Patryk Kilian (28, 32), Ricardo Fernandes (38).

Red Devils Chojnice - Clearex Chorzów 3:8 (2:4)

Bramki: Patryk Laskowski (14, 17), Mykyta Storożuk (28) - Krzysztof Salisz (7), Sebastian Leszczak (9, 13, 28), Przemysław Dewucki (17), Sebastian Brocki (21, 22), Daniel Krawczyk (27 k.).

Gatta Active Zduńska Wola - AZS UŚ Katowice 0:5 (walkower)

Pauza: Rekord Bielsko-Biała