Na takie spotkania warto czekać! Już dziś mistrz Polski i lider STATSCORE Futsal Ekstraklasy, Rekord Bielsko-Biała podejmie wicelidera, Piasta Gliwice! Początek spotkania o godzinie 20.00 w nSport+.

W najbliższym czasie czeka nas wiele emocjonujących spotkań! / Paweł Mruczek /

Faworytem spotkania powinni być Rekordziści. Obrońcy tytułu mistrza Polski nie mają jednak łatwego zadania. Od 13 lutego rozegrali zaledwie jedno spotkanie o stawkę - w ćwierćfinale Pucharu Polski przegrali z Clearexem Chorzów 5:8 - i tak naprawdę trudno powiedzieć w jakiej dyspozycji będą zawodnicy Andrzeja Szłapy.

To postarają się wykorzystać Piastunki. Gliwiczanie będą musieli jednak poradzić sobie bez swojego lidera, Rodrigo Dasaieva, który po meczu z Red Dragons Pniewy musi pauzować za nadmiar żółtych kartek.

Kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko? Pierwszy gwizdek już dziś o godzinie 20.00 w nSport+ oraz na canalplus.com. Stawką mistrzostwo Polski!

Do walki o nie chciałby się też włączyć Constract Lubawa. Przed wicemistrzami Polski co prawda jeszcze spotkania z Rekordem oraz Piastem, ale teraz graczy Dawida Grubalskiego czeka równie ważne starcie z Teamem Lębork. Beniaminek z północy kraju jeszcze nie stracił punktów w tym miesiącu, lecz nie powinno być to wymówką dla Konstruktórów, którzy chcąc sięgnąć po złoto, muszą takie spotkania wygrywać.

Poza tym ciekawie zapowiada się spotkanie FC Reiter Toruń z podrażnionym ostatnią porażką Clearexem Chorzów oraz dwa mecze drużyn akademickich, które wciąż walczą o utrzymanie - AZS-u UŚ Katowice z Red Dragons Pniewy i AZS-u UW DARKOMP Wilanów z Red Devils Chojnice.

Komplet spotkań 26. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy

FC Reiter Toruń - Clearex Chorzów, godz. 18.30 (TVCOM.pl)

Red Devils Chojnice - AZS UW DARKOMP Wilanów, godz. 19.00 (TVCOM.pl)

Rekord Bielsko-Biała - Piast Gliwice, godz. 20.00 (nSport+)

Team Lebork - Constract Lubawa, godz. 20.00 (TVCOM.pl)

Red Dragons Pniewy - AZS UŚ Katowice, godz. 20.00 (TVCOM.pl)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - GI Malepszy Futsal Leszno 1:1 (rozegrano 27.02)

Fit-Morning Gredar Team Brzeg - Gatta Active Zduńska Wola 5:0 (walkower)

Acana Orzeł Jelcz-Laskowice - Dreman Opole Komprachcice (przełożono na 22.04)

Pauza: P.A. Nova Gliwice