Po dziewięciu sezonach gry na najwyższym poziomie rozgrywkowym AZS UŚ Katowice żegna się ze STATSCORE Futsal Ekstraklasą. W decydującym spotkaniu Akademicy ulegli GI Malepszy Futsal Leszno 0:4.

/ Fot. Marek Łękawa / Materiały prasowe

Gatta Active Zduńska Wola, P.A. Nova Gliwice oraz AZS UŚ Katowice. Tak na ten moment prezentuje się grono spadkowiczów ze STATSCORE Futsal Ekstraklasy.

A wcale nie musiało. Wszystkie pozostałe wyniki ułożyły się bowiem idealnie pod katowiczan, dzięki czemu wygrana z GI Malepszy Futsal Leszno przedłużałaby ich nadzieję na utrzymanie. Tak się jednak nie stało. Akademicy, jakby dobici jeszcze porażką z poprzedniej kolejki nie dali żadnych argumentów, aby wygrać to spotkanie. Leszczynianie wykorzystali to w najlepszy możliwy sposób. Sami podnieśli z parkietu trzy punkty, zwyciężając 4:0, choć trzeba powiedzieć, że i tak był to najmniejszy wymiar kary.

Litości dla gospodarzy nie mieli za to w Gliwicach. Red Devils Chojnice przyjechali na Śląsk z prostym zadaniem - wygrać i się utrzymać. I można powiedzieć, że cel ten udało im się zrealizować perfekcyjnie. Zawodnicy Jakuba Mączkowskiego wygrali z P.A. Novą Gliwice aż 9:0, budując sobie jednocześnie siedmiopunktową przewagę nad strefą spadkową. Patrząc na to, że do końca sezonu zostały trzy kolejki, musiałaby zdarzyć się kompletna katastrofa, abyśmy w następnym sezonie nie zobaczyli Czerwonych Diabłów w futsalowej elicie.

Tym samym można powiedzieć, ze w grze o utrzymanie pozostały trzy zespoły - Fit-Morning Gredar Brzeg, AZS UW DARKOMP Wilanów oraz MOKS Słoneczny Stok Białystok, który nad czerwoną strefą ma pięć punktów przewagi i jedno spotkanie do rozegrania więcej.

Wszystko powinno zatem się rozstrzygnąć między dwoma pierwszymi wymienionymi drużynami, które w tej kolejce po raz kolejny poległy. Teoretycznie łatwiejszy terminarz mają Akademicy, ale w rzeczywistości o wszystkim może zadecydować jedno spotkanie.

W pozostałych spotkaniach Team Lębork przegrał z Clearexem Chorzów 1:3 oraz dość niespodziewanie zremisował z Piastem Gliwice 1:1, zaś mistrzowie Polski z Rekordu Bielsko-Biała poradzili sobie z FC Reiter Toruń, wygrywając 2:1.

Komplet wyników 31. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Dreman Opole Komprachcice - Fit-Morning Gredar Brzeg 6:0 (2:0)

Bramki: Nuno Chuva (3, 17, 33, 37), Jan Rojek (28 s.), Serghei Burduja (34).

Constract Lubawa - AZS UW DARKOMP Wilanów 5:2 (5:0)

Bramki: Pedro Pereira (1, 8), Pedrinho (1, 10), Ique Ribeiro (12) - Michał Klaus (32), Tomasz Buczek (40).

Clearex Chorzów - Team Lębork 3:1 (3:0)

Bramki: Sebastian Brocki (1), Przemysław Dewucki (9), Sebastian Leszczak (20) - Mateusz Madziag (33).

P.A. Nova Gliwice - Red Devils Chojnice 0:9 (0:4)

Bramki: Andrij Burdiuh (1, 18), Mykyta Storożuk (10, 30, 35, 37), Patryk Laskowski (20), Łukasz Sobański (25, 37).

AZS UŚ Katowice - GI Malepszy Futsal Leszno 0:4 (0:2)

Bramki: Piotr Pietruszko (10), Hubert Olszak (13), Jakub Molicki (23), Kacper Konopacki (25).

Piast Gliwice - Team Lębork 1:1 (0:0)

Bramki: Ixemad Gonzalez (36) - Lucas Bonfacio (21).

FC Reiter Toruń - Rekord Bielsko-Biała 1:2 (0:0)

Bramki: Patryk Szczepaniak (40) - Matheus Ferreira (29), Jani Korpela (32).

Piast Gliwice - Gatta Active Zduńska Wola 5:0 (walkower)

Acana Orzeł Jelcz-Laskowice - MOKS Słoneczny Stok Białystok (przełożono na 19.05)

Pauza: Red Dragons Pniewy