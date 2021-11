W 13. kolejce STATSCORE Futsal Ekstraklasy zdecydowanie nie zabrakło bramek. W sumie padło ich aż 61. Poza tym byliśmy też świadkami niespodziewanych wyników, dzięki czemu doszło do roszad na kluczowych pozycjach.

/ fot. Paweł Jakubowski / Materiały prasowe

Prawdziwym hitem 13. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy było spotkanie zdobywcy Pucharu i Superpucharu Polski z mistrzami Polski, a więc Red Dragons Pniewy z Rekordem Bielsko-Biała. Górą w nim okazali się być obrońcy ligowego trofeum, którzy zwycięstwo zapewnili sobie już w pierwszej połowie, ale Czerwone Smoki też swoje ugrały.

Setną bramkę na ekstraklasowych parkietach zdobył bowiem Mateusz Kostecki, który tym samym awansował do elitarnego Klubu 100, gdzie z aktualnie grających zawodników na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce znajduje się 13 graczy.

Poza tym wysokie zwycięstwa zanotowały drużyny GI Malepszy Futsal Leszno, Piasta Gliwice oraz Constractu Lubawa. Szczególnie cenne trzy punkty zdobyli ci ostatni, bowiem dzięki nim powrócili na podium.

A stało się tak, ponieważ niespodziewanie z Torunia z zerowym dorobkiem punktowym wrócił Dreman Opole Komprachcice. Nie była to jednak największa sensacja. Do takiej doszło do w Białymstoku, gdzie ostatni w tabeli Górnik Polkowice wygrał 5:3 z miejscowym MOKS Słonecznym Stokiem Białystok 5:3, co było tym samym pierwszym zwycięstwem Górników na wyjeździe w historii STATSCORE Futsal Ekstraklasy.

Clearex Chorzów - GI Malepszy Futsal Leszno 1:9 (1:4)

Bramki: Mykyta Mozheiko (5) - Mateusz Lisowski (2, 34), Dominik Solecki (12, 20), Kacper Konopacki (15, 34), Sebastian Wojciechowski (21), Jakub Molicki (32), Rajmund Siecla (40).

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Górnik Polkowice 3:5 (2:4)

Bramki: Kamil Jackiewicz (14), Mateusz Łabieniec (20), Michał Osypiuk (34) - Marcel Wolan (1), Sava Lutai (3), Marcel Michalczak (14), Paweł Wyżga (14), Dawid Biały (40).

Fit-Morning Gredar Brzeg - Constract Lubawa 1:6 (0:1)

Bramki: Viacheslav Kozhemiaka (38) - Pedrinho (10, 26), Bartłomiej Piórkowski (23), Jakub Raszkowski (35), Mateusz Madziąg (36), Paweł Ossowski (39).

AZS UW DARKOMP Wilanów - Team Lębork 4:2 (1:0)

Bramki: Radosław Marcinkowski (9), Maciej Pikiewicz (34, 36, 40) - Davidson Silva (37, 38).

Red Dragons Pniewy - Rekord Bielsko-Biała 2:4

Bramki: Mateusz Kostecki (30), Patryk Hoły (38) - Stefan Rakić (7, 9), Łukasz Biel (14), Kamil Surmiak (15).

Piast Gliwice - AZS UG Futsal 6:0 (3:0)

Bramki: Dominik Śmiałkowski (3, 24), Manuel Pegacha (11), Andrey Baklanov (12), Marek Bugański (22), Tomasz Czech (33).

Red Devils Chojnice - Legia Warszawa 6:7 (4:3)

Bramki: Janis Pastars (4), Mario Ossorio Augusto (13, 20, 32 k.), Patryk Laskowski (16), Robert Świtoń (39) - Michał Knajdrowski (8, 16, 39), Filip Turkowyd (12), Krzysztof Jarosz (24), Mateusz Olczak (26), Paweł Tarnowski (37).

FC Reiter Toruń - Dreman Opole Komprachcice 3:2 (1:1)

Bramki: Marcin Mrówczyński (12, 31), Daniel Gallego Garcia (24) - Andre Luiz (18), Tomasz Lutecki (21).

/ Materiały prasowe