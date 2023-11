Pięcioma punktami z rzędu odpowiedział jednak Wembanyama, a chwilę później po bloku Sochana na Bookerze Francuz dorzucił jeszcze dwa trafienia, w tym jedno po asyście Polaka (116:128).

Phoenix mieli jeszcze czas na reakcję, ale ich ofensywna nie funkcjonowała już tak skutecznie i Spurs utrzymali prowadzenie do końcowej syreny.

Dwa z rzędu zwycięstwa w Phoenix. Tak trzymać! Teraz wracamy do San Antonio. Potrzebuję waszej energii. Do boju, Spurs! - zwrócił się do kibiców Sochan.