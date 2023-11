Czołowa dziesiątka niestraszna Idze

To kolejne osiągnięcie drugiej rakiety świata. Od 40 lat żadna z tenisistek - poza Moniką Seles - nie potrzebowała tak niewielkiej liczby spotkań, by wygrać 30 meczów z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Polka i Amerykanka potrzebowały na to zaledwie 44 spotkań. W tym przypadku Świątek może stać się samodzielną rekordzistką, bo przecież w turnieju WTA Finals biorą udział zawodniczki z pierwszej ósemki rankingu.