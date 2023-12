Graliśmy dziś dobrze w obronie. Widać poprawę. Oczywiście też trafialiśmy i to było ważne, ale nie jest łatwo zyskać 20 punktów przewagi przeciwko drużynie, w której gra LeBron James - przyznał trener Spurs Gregg Popovich.

Szkoleniowiec chwalił też po meczu Sochana. Dał z siebie wszystko. Wykonał świetną pracę w obronie kryjąc LeBrona. Zmuszał go do różnych decyzji i utrudniał mu grę. Nie da się go zatrzymać, ale Jeremy podjął wyzwanie i się z niego wywiązał - dodał.

Spurs z bilansem 4-20 zajmują ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej, Lakers (15-11) są na ósmej pozycji.

Co działo się w innych meczach NBA?

Nie przerwali natomiast jeszcze dłuższej od ekipy z San Antonio serii porażek koszykarze Detroit Pistons, którzy przegrali już 22. raz z rzędu, ponownie ulegając na własnym parkiecie zespołowi Philadelphia 76ers, tym razem 92:124. To najdłuższa czarna passa w historii "Tłoków".

35 punktów, 13 zbiórek i cztery bloki uzyskał kameruński środkowy gości Joel Embiid, który w dziewięciu kolejnych meczach przekraczał 30 punktów i 10 zbiórek, co jest rekordem klubu. Liderem gospodarzy był James Wiseman - 20 i 13 zb.

Prowadzący w Konferencji Wschodniej Boston Celtics pokonali Orlando Magic 128:111. To ich 13. zwycięstwo na własnym parkiecie, dzięki czemu pozostają jedynym niepokonanym u siebie zespołem w lidze. Z ogólnym bilansem 19 zwycięstw przy pięciu porażkach są też obecnie najlepszym zespołem w całej lidze, gdyż liderzy na Zachodzie Minnesota Timberwolves (18-5) tego dnia pauzowali.

W piątek najwięcej punktów dla "Celtów", którzy musieli sobie radzić m.in. bez łotewskiego środkowego Kristapsa Porzingisa i Ala Horforda, zdobył Jayson Tatum - 30. Wspierał go Payton Pritchard - 21 pkt, w tym sześć celnych "trójek", co jest jego rekordem sezonu. Najlepszym strzelcem gości był Jalen Suggs - 19.