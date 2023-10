Komentator Canal+ zwraca także uwagę na to, że mecz zostanie rozegrany nie na przebudowywanym Camp Nou, a na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuïc, a ceny biletów są znacznie wyższe niż w ubiegłych latach. Najtańsza wejściówka na El Clasico kosztuje blisko 300 euro. I mówimy tutaj o bilecie z ograniczoną widocznością na łuku, a przecież na Stadionie Olimpijskim mamy jeszcze bieżnię. Hiszpanie zwracają uwagę na to, że wielu osób nie stać na to, by pójść na stadion - twierdzi ekspert.