Piąty dzień na Silk Way Rally przyniósł bardzo podobny scenariusz do poprzedniego etapu. Część motocyklistów i quadowców znów umykała przed wyprzedzającymi je ciężarówkami. W rywalizacji quadów Aleksander Maksimow odważnie ruszył do przodu, ale Rafał Sonik wytrzymał presję i utrzymując równe, mocne tempo wygrał kolejny odcinek specjalny.

REKLAMA