Rusza siatkarska Liga Narodów. Kadrowicze Nikoli Grbicia dotarli już na miejsce. Podróż była męcząca, bo siatkarze najpierw musieli dolecieć do Wiednia. Tam przesiedli się do samolotu lecącego do Montrealu, by później autokarem dotrzeć wreszcie do Ottawy. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Pierwszy mecz już w środę!