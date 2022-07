Sebastian Szymański nowym zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam - poinformował klub. 23-letni pomocnik został wypożyczony na rok z rosyjskiego Dinamo Moskwa. Umowa zawiera klauzulę wykupu Polaka po zakończeniu sezonu.

Sebastian Szymański / feyenoord.nl /

Koniec spekulacji. Sebastian Szymański w nowym sezonie będzie reprezentował holenderski Feyenoord Rotterdam. 23-latek został wypożyczony na rok z Dinamo Moskwa z opcją wykupu. O jego odejściu z Rosji mówiło się od dawna.

Holenderski klub informując o pozyskaniu Szymańskiego, napisał na Twitterze: "Witajcie, Sebastian!".

To wspaniała przygoda - mówi Szymański o przeprowadzce do Rotterdamu.

Feyenoord to dobry klub dla młodych graczy, takich jak ja. Klub zrobił w zeszłym sezonie duże wrażenie w Europie, docierając do finału Ligi Konferencji Europy. Mam nadzieję, że przyczynię się do dalszych sukcesów i nie mogę się doczekać debiutu na De Kuip i pokazania się kibicom - powiedział 23-latek, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Szymański zagra w Feyenoordzie z numerem 17 na koszulce. Jego kontrakt z moskiewskim klubem jest ważny do połowy 2026 roku.

Zespół z Rotterdamu w poprzednim sezonie zajął 3. miejsce w tabeli Eredivisie.