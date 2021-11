Słynny szwajcarski tenisista Roger Federer wróci na kort najwcześniej w połowie roku, opuści wielkoszlemowe imprezy Australian Open i French Open, a występ w Wimbledonie stoi pod znakiem zapytania - wynika z informacji szwajcarskiego portalu internetowego "Le Matin".

Roger Federer / Joe Toth/AELTC Pool / PAP/PA

Witryna cytuje 20-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych, który mówi, że byłby miło zaskoczony, gdyby udało mu się zagrać w przyszłorocznym Wimbledonie.



Muszę być bardzo cierpliwy i dać mojemu kolanu czas na wyleczenie. Najbliższe miesiące będą kluczowe - podkreślił Federer.



40-letni zawodnik z Bazylei nie gra od czasu porażki w lipcowym ćwierćfinale Wimbledonu (z Hubertem Hurkaczem) i późniejszej, kolejnej w ostatnich latach, operacji kolana. Niedawno jeden z jego trenerów Ivan Ljubicic przekazał jednak, że Federer jest zdeterminowany, aby wrócić do gry na wysokim poziomie.



Ljubicic zapewnił, że Federer nie myśli o zakończeniu kariery. Rozmawialiśmy i mogę zagwarantować, że chce wrócić do gry w tenisa. Kiedyś zdecyduje się przejść na emeryturę, ale nie sądzę, żeby stało się to nagle - zaznaczył.



Federer oraz Hiszpan Rafael Nadal i Serb Novak Djokovic współdzielą rekord w liczbie wygranych turniejów Wielkiego Szlema. W ostatnim półroczu na korcie pokazuje się jednak tylko ten ostatni, który obecnie uczestniczy w imprezie ATP Finals w Turynie.