"Ta bramka dobrze pokazuje, jaki to był mecz" - tak Robert Lewandowski skomentował dość przypadkowego gola Krzysztofa Piątka w pojedynku biało-czerwonych z Macedonią Północną w eliminacjach Euro 2020 - i samo spotkanie. Kapitan kadry miał po meczu pewne zastrzeżenia do ustawienia zespołu. "Grając jednym napastnikiem, ciężej jest nam utrzymać się przy piłce i zagrać do przodu, szczególnie, jeżeli rywale grają w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami. Wówczas trudniej jest coś wykreować w ofensywie" - stwierdził.

