Coraz więcej osób odchodzi od biegów asfaltowych, a szuka dodatkowego urozmaicenia w postaci zróżnicowanego terenu, albo ustawionych na trasie przeszkód. Oferta biegów z przeszkodami jest bardzo szeroka, a ich amatorów z roku na rok przybywa. Jedni szukają przede wszystkim rywalizacji, inni raczej stawiają na świetną atmosferę i pokonywanie własnych granic. Doskonałą okazją do sprawdzenia się w tego rodzaju dyscyplinie będzie Runmageddon Kocierz, odbywający się już 5-6 października w gm. Andrychów. Chcąc się przygotować do takiego biegu, na pewno trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów.

Jak się przygotować do biegu?

Sokołowski: Zanim zaczniesz ćwiczyć, poznaj swoje ciało Rozpoczynając ćwiczenia sportowe warto inwestować w trenerów, czy lepiej skupić się na wiedzy, którą możemy znaleźć w internecie? Dlaczego tak ważna jest regeneracja oraz co robić, gdy po treningu towarzyszy nam długotrwały ból – o tym w rozmowie z Michałem Sokołowskim, fizjoterapeutą i trenerem... czytaj więcej

Kluczowym elementem jest kwestia przygotowania fizycznego naszego organizmu. Przygotowanie fizyczne jest uzależnione od dystansu. Inne przygotowanie będzie miało znaczenie w przypadku biegu krótkiego, a inne na dystansie ultra. Nie ma jednak co się zastanawiać - warto spróbować swoich sił, ruszając z mniejszego pułapu.

Najważniejszym elementem przygotowań do górskich biegów z przeszkodami jest wytrzymałość. Poziom wytrenowania naszego organizmu jest wprost proporcjonalny do czasu trwania wysiłku. Im organizm lepiej wytrenowany, tym ten wysiłek może być dłuższy i intensywniejszy.

Podczas biegu najważniejszym elementem jest praca w warunkach tlenowych, czyli wtedy kiedy nasz organizm jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do ożywienia mięśni przez cały czas kontynuowania wysiłku. Jeżeli kilka godzin będziemy biec na "zadyszce" to procesy metaboliczne w organizmie znacząco przyspieszą zmęczenie, przez co możemy nie ukończyć biegu - radzi trener RMF4RT Gladiators Sebastian Majda, który podczas Runmageddon Kocierz zmierzy się z dystansem ultra (42 km z przeszkodami).

Trening w warunkach przypominających zawody

Przed ważnymi zawodami warto sprawdzić jak jesteśmy przygotowani. Jeżeli nie mamy możliwości lub czasu na wyjazd w góry, możemy wykorzystać wzniesienia lub schody. Do ćwiczeń warto dodać podbiegi czy zbiegi.



Często też wplatam w trening różnego rodzaju skipy, które wykonuję na bieżni lekkoatletycznej. Oczywiście staram się raz na dwa tygodnie odwiedzić siłownię, żeby wykonać już konkretne ćwiczenia pozwalające na zwiększenie siły nóg i górnych partii mięśniowych czy pracę nad stabilizacją - mówi Tomasz Tomczyk, zawodnik drużyny RMF4RT OCR, wielokrotny ultramaratończyk, który w roku 2018 ukończył Runmageddon Ultra.

Przeszkody – czyli nie taki diabeł straszny

RMF4RT Gladiators radzą: Aktywność fizyczna to nie tylko fitness klub dwa razy w tygodniu "Wszystkim, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem i tym którzy trenują np. od kilku tygodni, przede wszystkim zalecamy umiar" - mówią w rozmowie z naszą dziennikarką Urszulą Gwiazdą trenerzy: Sebastian Majda oraz Krzysztof Chomicz z grupy RMF4RT Gladiators. Zobaczcie... czytaj więcej

- radzi zawodniczka drużyny RMF4RT OCR oraz instruktorka przeszkód, Katarzyna Zych.

Pamiętajmy jednak, że jeśli nie rywalizujemy o najwyższe miejsca, na trasie Runmageddonu znaleźć można wiele osób służących pomocą w pokonywaniu przeszkód. Wydaje mi się, że właśnie w tym jest magia tego sportu, czyli we współpracy. Często przy przeszkodzie spotykają się osoby, które się nie znają. Jednak wspólnymi siłami każdy z nich przekracza własną granicę - dodaje.



O czym powinniśmy pamiętać ruszając na trasę?

Ból kręgosłupa? Nie jesteśmy stworzeni do siedzenia. Za mało się ruszamy "Najczęściej do fizjoterapeuty zgłaszają się osoby z problemami z kręgosłupem" - mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Urszulą Gwiazdą fizjoterapeuta Michał Sokołowski z grupy RMF4RT Gladiators. "Można temu zaradzić stosując proste ćwiczenia" - dodaje instruktor acroYogi Łukasz... czytaj więcej

Mamy piękną polską jesień, jednak pogoda w górach rządzi się swoimi prawami i może zaskoczyć niejednego. Podczas biegu należy pamiętać, że nasze ciało się rozgrzeje. Kłopotem może być zimny wiatr lub wyziębienie organizmu. Krótki dystans, jakim jest "rekrut" (to około 6 km), nie powinien sprawić zawodnikom problemów. W przypadku dystansów dłuższych, jak hardcore czy ultra warto pomyśleć o zabraniu ze sobą kurtki przeciwwiatrowej, czy folii NRC do plecaka.

Biegi z przeszkodami to przede wszystkim świetna zabawa i możliwość sprawdzenia się na każdym z dystansów. Na starcie Runmageddon Kocierz będzie można spotkać wielu zawodników, a wśród nich nasz zespół RMF4RT OCR oraz RMF4RT Gladiators, którzy podejmą wyzwanie podczas tego wydarzenia.