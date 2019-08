"Wszystkim, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem i tym którzy trenują np. od kilku tygodni, przede wszystkim zalecamy umiar" - mówią w rozmowie z naszą dziennikarką Urszulą Gwiazdą trenerzy: Sebastian Majda oraz Krzysztof Chomicz z grupy RMF4RT Gladiators. Zobaczcie rozmowę, którą przeprowadziliśmy podczas 24-godzinnego treningu na Kopcu Kościuszki w Krakowie połączonych ekip RMF4RT Gladiators i RMF 4RACING Team.

Jak podkreślają Sebastian Majda oraz Krzysztof Chomicz wysiłek fizyczny ma dla ciała kluczowe znaczenie, ale równie ważna jest regeneracja. Nie planuj treningów siedem razy w tygodniu. Sobie daj czas na odpoczynek, a mięśniom na regenerację - mówią trenerzy z grupy RMF4RT Gladiators. Jak ostrzegają: przetrenowanie organizmu często kończy się kontuzjami.



Niech ciało będzie aktywne przez cały dzień

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że aktywność fizyczna to nie tylko siłownia dwa razy w tygodniu. To przede wszystkim to, co robimy przez cały dzień - podkreśla Sebastian Majda.

Warto zamienić samochód na rower, zamiast windy wybrać schody, a zamiast nieustannego patrzenia w telefon- pójść na spacer. Efekty na pewno się pojawią.

Jeżeli masz siedzącą pracę, wstań od czasu do czasu. Jeżeli możesz, zrób parę skłonów. Napnij mięśnie. Niech ciało popracuje - tłumaczą trenerzy RMF4RT Gladiators.

I jak zaznaczają, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się ruszać. Aktywność fizyczną trzeba jednak dostosować do wieku, stanu zdrowia i do naszej aktualnej kondycji.