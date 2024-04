Wkrótce czeka nas kolejne wielkie święto wszystkich fanów sportów motorowych. W dniach 6 – 8 czerwca do Małopolski przyjadą najszybsi kierowcy rajdowi z Polski i Europy Centralnej, którzy mierzyć się będą na niezwykle szybkich i wymagających odcinkach specjalnych Valvoline Rajdu Małopolski. RMF FM ponownie został partnerem głównym zbliżającej się wielkimi krokami imprezy.

/ Materiały prasowe

W poprzednim sezonie za sprawą Valvoline Rajdu Małopolski do regionu, który słynie z miłości do motorsportu, po ponad 15 latach wróciły Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Zeszłoroczna edycja imprezy okazała się sukcesem, ściągając do Małopolski rzesze kibiców, czołowe załogi rajdowe w kraju i dając wiele korzyści lokalnej społeczności. To nie umknęło uwadze władz światowej federacji motorsportu (FIA), która w tym roku włączyła Valvoline Rajd Małopolski do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej (FIA CEZ)!

W związku z podniesieniem rangi imprezy do międzynarodowego wydarzenia, organizatorzy zdecydowali się przenieść bazę rajdu do Wadowic. To właśnie w tym mieście odbędzie się start zmagań oraz zlokalizowany będzie park serwisowy. Natomiast biuro rajdu mieścić się będzie w pobliskich Jaroszowicach w Młyn Jacka Hotel & SPA. Zawody zakończy Ceremonia Mety wraz z koncertami w znanym już zawodnikom Makowie Podhalańskim. Na najlepsze załogi z Polski i Europy Centralnej czekać będzie 14 niezwykle szybkich, ale i wymagających odcinków specjalnych. Dla kibiców przygotowane zostaną specjalne strefy kibica oraz masa atrakcji i jak zawsze wspaniałe motorsportowe emocje!

W 2020 roku rozpoczynając pierwsze prace nad stworzeniem amatorskiej imprezy rajdowej, nie myśleliśmy nawet, że rozrośnie się ona aż to tego stopnia. Przywrócenie Małopolsce rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w zeszłym roku było dla nas wielkim wydarzeniem. Staraliśmy się podołać zadaniu i z dumą mogę powiedzieć, że chyba nam się to udało. W tym roku otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie związane z włączeniem Valvoline Rajdu Małopolski do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej. Dlatego też nasza impreza otrzymała zupełnie nową bazę, którą będą Wadowice. Ze względu na zainteresowanie naszym rajdem i z powodów logistycznych, to moim zdaniem dobra decyzja. Wszystkich zawodników, którzy chcą zmierzyć się z naprawdę trudnymi technicznie i szybkimi oesami w Małopolsce oraz kibiców chcących zobaczyć piękne krajobrazy Beskidów i poczuć jedyne w swoim rodzaju rajdowe emocje zapraszam 6-8 czerwca do Wadowic, Makowa Podhalańskiego i okolicy! - mówi Gabriel Borowy prezes Fundacji Sporty Motorowe, organizatora Valvoilne Rajdu Małopolski.

Zeszłoroczna edycja rajdu i pierwsza po 15 latach runda RSMP w Małopolsce pokazała, jak wielki głód rywalizacji na najwyższym poziomie mają zarówno kibice, jak i zawodnicy. Valvoline Rajd Małopolski 2023 przyciągnął rzeszę kibiców i najlepsze polskie załogi rajdowe. Impreza zlokalizowana na trasach w okolicach Makowa Podhalańskiego przyniosła wiele korzyści lokalnej społeczności, co również było celem organizatorów. Według danych firmy PSMM Monitoring & More rajd zanotował dotarcie do ponad 78 milionów odbiorców, osiągając przy tym szacunkowy zwrot reklamowy (AVE) na poziomie aż 13,6 miliona złotych. Natomiast według specjalnie opracowanej przez sztab marketingowy rajdu metodzie, impreza przyniosła ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych, które w ciągu czterech dni trafiły do lokalnych firm.

Organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski jest Fundacja Sporty Motorowe, a promotorem firma GB pro. Zawody wspierają partner tytularny Valvoline, partnerzy główni: Województwo Małopolskie, Złomex, RMF FM, Motowizja i Młyn Jacka Hotel & SPA, a także pozostali partnerzy. Rajd rozegrany zostanie w dniach 6 - 8 czerwca 2024 roku jako trzecia runda sezonu RSMP, trzecia runda FIA CEZ, trzecia runda Historycznych RSMP oraz trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Południa. Więcej na www.rajdmalopolski.pl.