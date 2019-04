Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał szeroki skład kadry na sezon 2019. Wśród powołanych jest jeden z najlepszych siatkarzy świata Wilfredo Leon, który będzie mógł zagrać w biało-czerwonych barwach od 24 lipca. Jest też Bartosz Kurek, ale bohater ubiegłorocznego mundialu zmaga się z kontuzją i nie wiadomo, czy zdąży na najważniejszą imprezę w tym roku, czyli turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski Vital Heynen. / Maciej Kulczyński / PAP

Siatkarze rozpoczną przygotowania do sezonu reprezentacyjnego 16 maja w Warszawie. W Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej wybrańcy Heynena przejdą badania. Następnego dnia rozpocznie się zgrupowanie z udziałem 25 zawodników poprzedzające inaugurację Siatkarskiej Ligi Narodów w Katowicach (31 maja -2 czerwca). To wydarzenie poprzedzi towarzyski i sparingowy mecz z Niemcami (25-26 maja). Pod koniec lipca "Biało-Czerwoni" zagrają także towarzysko z Holendrami, a na początku sierpnia (1-3 sierpnia) zaprezentują w Krakowie w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

- Jeśli nie zdarzą się jakieś nieprzewidziane okoliczności, to trener Heynen ma już wyobrażenie, kto będzie uczestniczył w pierwszej części przygotowań. Pamiętajmy jednak, że trwają jeszcze mecze o medale PlusLigi i, czego nikomu nie życzę, mogą zdarzyć się urazy. Wiadomo, że czasu na leczenie i rehabilitację potrzebuje Bartek Kurek, do dyspozycji musi też dojść Bartek Kwolek. Póki co, ze względów formalnych w meczach Ligi Narodów nie będzie też mógł zagrać Wilfredo Leon (karencja FIVB upływa 24 lipca br. - przyp. red). Przedstawiona przez trenera propozycja szerokiego składu wydaje się optymalną i rozsądną. Szkoleniowiec deklaruje, że podobnie, jak rok temu będzie w Siatkarskiej Lidze Narodów rotował składem, bo ten sezon jest wyjątkowo intensywny. Liga Narodów, kwalifikacje olimpijskie, mistrzostwa Europy i wreszcie Puchar Świata wymagają rozsądnego szafowania siłami - powiedział Włodzimierz Sadalski, dyrektor Pionu Sportu i Szkolenia PZPS.

3 maja trener Vital Heynen przedstawi szeroki skład (30 zawodników) na Siatkarską Ligę Narodów 2019.



Trener mistrzów świata zastrzega, że w prezentowanym składzie może dojść do korekt.



Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na sezon 2019:

Bartosz Bednorz - Azimut Modena (Włochy), przyjmujący

Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, środkowy

Bartłomiej Bołądź - VfB Friedrichshafen (Niemcy), atakujący

Fabian Drzyzga - Lokomotiw Nowosybirsk (Rosja), rozgrywający

Bartosz Filipiak - Łuczniczka Bydgoszcz, atakujący

Jan Firlej - Lindemans Aals (Belgia), rozgrywający

Tomasz Fornal - Cerrad Czarni Radom, przyjmujący

Jędrzej Gruszczyński - Cuprum Lubin SA, libero

Paweł Halaba - Hypo Tirol Alpenvolley Haching (Niemcy), przyjmujący

Norbert Huber - Cerrad Czarni Radom, środkowy

Marcin Janusz - Trefl Gdańsk SA, rozgrywający

Łukasz Kaczmarek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, atakujący

Karol Kłos - PGE Skra Bełchatów SA, środkowy

Jakub Kochanowski - PGE Skra Bełchatów SA, środkowy

Marcin Komenda - GKS Katowice, rozgrywający

Dawid Konarski - Jastrzębski Węgiel, atakujący

Michał Kubiak - Panasonic Panthers Hirakata (Japonia), przyjmujący

Bartosz Kurek - Onico Warszawa, atakujący

Bartosz Kwolek - Onico Warszawa, przyjmujący

Wilfredo Venero Leon - Sir Safety Perugia (Włochy), przyjmujący

Grzegorz Łomacz - PGE Skra Bełchatów, rozgrywający

Piotr Łukasik - Onico Warszawa, przyjmujący

Maciej Muzaj - Onico Warszawa, atakujący

Piotr Nowakowski - Trefl Gdańsk, środkowy

Jakub Popiwczak - Jastrzębski Węgiel Jastrzębie-Zdrój, libero

Damian Schulz - Asseco Resovia Rzeszów, atakujący

Michał Szalacha - Łuczniczka Bydgoszcz, środkowy

Artur Szalpuk - PGE Skra Bełchatów, przyjmujący

Aleksander Śliwka - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, przyjmujący

Damian Wojtaszek - Onico Warszawa, libero

Andrzej Wrona - Onico Warszawa, środkowy

Paweł Zatorski - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, libero