W czwartek 20-letni reprezentant Polski był też blisko doprowadzenia do dogrywki. Na cztery sekundy przed końcem meczu przechwycił piłkę, zaatakował kosz rywali, ale wpadając na Trae'a Younga popełnił przewinienie w ataku.

Wiedziałem, że będzie próbował dostać się do kosza. Byłem ostatnim obrońcą i miałem do wyboru albo go sfaulować, albo spróbować złapać na szarży. Wybrałem to drugie i udało się - powiedział Young.