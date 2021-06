Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) po sobotnim etapie nadal prowadzi w Rajdzie Safari, szóstej rundzie samochodowych mistrzostw świata. 91-letni Sobiesław Zasada (Ford Fiesta Rally3) także osiągnął metę i jest coraz bliżej ukończenia imprezy.

Thierry Neuville / Reporter Images / PAP/EPA

Neuville ma już 57,4 s przewagi nad drugim Japończykiem Takamoto Katsutą (Toyota Yaris WRC). Na trzecią pozycję awansował obrońca tytułu - Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC), który traci do lidera 1.15,5.

Na czwarte miejsce spadł natomiast Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC), który na ostatnim sobotnim odcinku specjalnym stracił ponad dwie minuty. W trakcie przejazdu tego pechowego dla Tanaka OS-u rozpętała się burza z ulewą. Z powodu awarii układu nawiewu powietrza, szyby w samochodzie tak zaparowały, że załoga musiała się zatrzymać i wytrzeć je do sucha.



Widzialność była zerowa, musiałem stanąć i je wytrzeć, gdyż inaczej bym się rozbił na pierwszym zakręcie. Taka technika... - powiedział na mecie Tanak.



To był bardzo trudny oes. Wielki deszcz na początku, jechaliśmy jak po lodzie - przyznał Ogier.



Ogier z rozegranych dotychczas 13 prób sportowych wygrał pięć. Na trzech najszybszy był Neuville, natomiast Katsuta ma w dorobku tylko jedno zwycięstwo.



Obaj polscy kierowcy dojechali do mety trzeciego etapu. Sobiesław Zasada (Ford Fiesta Rally3) jest sklasyfikowany na 29. pozycji, natomiast jego wnuk Daniel Chwist (Ford Fiesta Rally2) jest 19. Zasada jest obecnie najstarszym uczestnikiem rundy rajdowych mistrzostw świata. Dotychczas był nim Norweg Leif Vold-Johansen, który w 1994 roku wystartował w Rajdzie Monte Carlo mając 82 lata.



W niedzielę kierowcy mają do przejechania ostatnie pięć odcinków specjalnych, pierwsza załoga na mecie w Nairobi spodziewana jest około godz. 14.

Wyniki Rajdu Safari (po 13 z 18 OS):

1. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai) 2:45.04,6

2. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota) strata 57,4 s

3. Sebastien Ogier (Francja/Toyota) 1.15,5

4. Ott Tanak (Estonia/Hyundai) 2.21,2

5. Gus Greensmith (W. Brytania/M-Sport Ford) 2.39,4

6. Adrien Fourmaux (Francja/M-Sport Ford) 2.51,4

...

19. Daniel Chwist (Polska/Ford Fiesta) 1:15.43,5

29. Sobiesław Zasada (Polska/Ford Fiesta) 1:53.32,5