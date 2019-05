Liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy Łukasz Habaj z pilotem Danielem Dymurskim (Skoda Fabia R5) otrzymali pierwszy numer startowy w Rajdzie Lipawy, który zostanie rozegrany w nadchodzący weekend na Łotwie.

Załoga Łukasz Habaj - Daniel Dymurski na zeszłorocznym Rajdzie Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Rajd Lipawy do kalendarza mistrzostw Europy wszedł w 2013 roku. W pierwszej edycji triumfował Fin Jari Ketomaa i Kaj Lindstrom (Ford Fiesta RRC), drugie miejsce zajął Brytyjczyk Craig Breen i David Moynihan (Peugeot 207 S2000), a na trzeciej pozycji uplasowali się Francuz Francois Delecour i Dominique Savignoni (Peugeot 207 S2000).



Przez dwa lata rajd organizowany był na początku roku jako zimowa runda ME. W 2015 roku jednak zima na Łotwie zawiodła, a trasy zwykle pokryte lodem i śniegiem zamieniły się w błotne grzęzawisko.



W tej sytuacji zdecydowano, że od 2016 roku impreza na Łotwie będzie rozgrywana jesienią. Pierwszą edycję wygrał Łotysz Ralfs Sirmacis z pilotem Artursem Siminsem (Skoda Fabia R5), drugi był Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Mitsubishi Lancer Evo X), który dwa lata później wywalczył tytuł mistrza Europy.



W tym roku termin imprezy został ponownie zmieniony.



Na liście zgłoszeń jest ponad 60 załóg, w tym 18 pojedzie samochodami klasy R5.



Polacy startują na Łotwie od 2013 roku. Najlepszy rezultat osiągnął w 2017 roku Habaj. Jadąc Fordem Fiestą R5 zajął w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce.



Jestem na czele klasyfikacji kierowców, to mi dodaje pewności. Znam Rajd Lipawy całkiem dobrze, startowałem tam już trzy razy, a moje występy były całkiem niezłe. W zeszłym roku to był jeden z moich pierwszych rajdów za kierownicą Skody. Wierzę, że w tym roku także będzie dobrze - powiedział Habaj.



W tym roku organizatorzy przygotowali 13 odcinków specjalnych. W piątek odbędzie się tylko odcinek kwalifikacyjny Fristads. Sobota to pięć prób sportowych o łącznej długości 99,46 km. W programie niedzieli jest osiem odcinków specjalnych o długości ponad 110 km. W sumie przez dwa dni załogi przejadą 851 km.



W klasyfikacji generalnej sezonu prowadzi Habaj z dorobkiem 58 pkt. Drugi jest Brytyjczyk Chris Ingram (Skoda Fabia R5) - 50 pkt, a trzeci Hiszpan Jose Maria Lopez (Citroen C3 R5) - 35 pkt.



W kalendarzu tegorocznych ME jest osiem rund. Rajd Lipawy będzie trzecią, a czwartą - Rajd Polski, który zostanie rozegrany od 28 do 30 czerwca na szutrowych trasach w rejonie Mikołajek.