Drugi dzień rajdu Dakar okazał się kolejną odsłoną pojedynku Rafała Sonika z Ignacio Casale. Chilijczyk wygrał etap, ale Polak tym razem stracił do niego tylko trzy i pół minuty. "Sprawdziły się zapowiedzi organizatorów, że będzie to trudny nawigacyjnie oes, ale sprawdziły się również te, że pojedziemy przez najpiękniejszą pustynię świata. Było cudnie" - mówił na mecie wicelider rajdu.

Sonik utrzymuje pozycję na „najpiękniejszej pustyni świata” / Materiały prasowe

W poniedziałkowy poranek, 25 minut przed startem każdy z zawodników odebrał przygotowany przez organizatora, pokolorowany roadbook. Trasa była wymagająca nawigacyjnie, a brak możliwości zapoznania się z nią wcześniej stanowił dodatkowe utrudnienie.



Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia i pewnie lepiej pokoloruje swój roadbook, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Rolka była bardzo gruba i skracałem ją na tankowaniu, żeby łatwiej się przewijała, ale i tak przesuwał się trochę szlaczkiem - raz prawo, raz w lewo. Zupełnie jak trasa oesu - żartował zadowolony i uśmiechnięty Sonik.

Ignacio Casale, jako zwycięzca z poprzedniego dnia, otworzył trasę drugiego etapu i nie dał się dogonić żadnemu z rywali. Chilijczyk tuż przed metą miał co prawda problem z elektryką, ale zdołał utrzymać niewielką przewagę nad największym konkurentem. Krakowianin, o którym oczywiście mowa, pokonał 367km bez większych przygód, ponownie utrzymując równe tempo jazdy. Co więcej droga z Al-Wajh do Neom dała mu również okazję do podziwiania pięknych widoków.

Widziałem już wiele pustyń, ale nie pamiętam tak cudownych, pustynnych krajobrazów. Kiedy na trasie pojawiały się kamienie musiałem nieco zwolnić i właśnie wtedy mogłem przełączyć swoje pole widzenia na "obiektyw szerokokątny". Było nie tylko pięknie, ale również mogliśmy na trasie naprawdę mocno odkręcić gaz. A przemierzanie takich terenów z dużą prędkością daje niesamowitą frajdę - relacjonował dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Świata.

Do mety dotarli również pozostali polscy quadowcy. Kamil Wiśniewski uzyskał szósty czas, ale z powody 40-minutowej kary za ominięcie waypointa pierwszego dnia, spadł w "generalce" na siódme miejsce. Arkadiusz Lindner w niedzielę miał poważną awarię quada i kończył etap po zmroku. W trudnych warunkach, przy niskich temperaturach zdołał zmieścić się w limicie i pozostał w rajdzie. Drugiego dnia łodzianin uplasował się na 12. miejscu, trzy pozycje wyżej niż Paweł Otwinowski.

We wtorek biwak dakarowy pozostaje w Neom, a rajdowcy mają do pokonania pętlę długości aż 427km. Rajd wjedzie na najwyższy punkt w tej edycji - 1400 m n.p.m. Na trasie czeka zawodników wiele kanionów i gór, a więc ponownie znaczącą rolę będzie odgrywać dokładna nawigacja oraz techniczne umiejętności jazdy.

Wyniki II etapu:

1. Ignacio Casale (CHL) 4:46.07

2. Rafał Sonik (POL) +3.33

3. Simon Vitse (FRA) +6.51

4. Giovanni Enrico (CHL) +13.13

5. Abdulmajed Al-khulaifi (KSA) +30.26

6. Kamil Wiśniewski (POL) +40.38

…

12. Arkadiusz Lindner (POL) +1:29.24

15. Paweł Otwinowski (POL) +2:17.29



Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (CHL) 9:03.44

2. Rafał Sonik (POL) +9.09

3. Giovanni Enrico (CHL) +23.08

4. Simon Vitse (FRA) +25.56

5. Manuel Andujar (ARG) +1:11.33

…

7. Kamil Wiśniewski (POL) +1:45.02

14. Paweł Otwinowski (POL) +4:19.08

16. Arkadiusz Lindner (POL) +21:33.47