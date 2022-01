Serb Nikola Grbić został trenerem reprezentacji Polski siatkarzy, zaś Włoch Stefano Lavarini siatkarek - poinformowano podczas konferencji prasowej po spotkaniu zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS).

Nikola Grbić / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Konkursy na trenerów seniorskich kadr narodowych zostały ogłoszone 20 października 2021 r. w związku z rezygnacją Jacka Nawrockiego - selekcjonera kadry kobiet i wygaśnięciem kontraktu Belga Vitala Heynena, który był trenerem męskiej reprezentacji.





Grbicia kontrakt będzie obowiązywał do końca igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale z weryfikacją po olimpijskich kwalifikacjach. Oznacza to, że jeśli nie wykona postawionych przed nim zadań, może pożegnać się z kadrą wcześniej.



Wciąż nie wiadomo, czy Grbić będzie łączył funkcję selekcjonera reprezentacji Polski z pracą we włoskiej Perugii. Teraz stanowisko musi zająć szefostwo klubu.

Świderski postawił na Grbicia

Sprawa wyboru nowego selekcjonera rozgrzewała kibiców siatkówki, choć od początku było wiadomo, że faworytem nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastiana Świderskiego, był Nikola Grbić. Nie ukrywał tego sam Świderski, choć, jak podkreślał, nowy szkoleniowiec zostanie wybrany kolegialnie przez zarząd związku.

Świderski i Grbić znają się ze wspólnej pracy w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, której prezesem do niedawna był Świderski. Grbić prowadził ZAKS-ę przez dwa lata i sięgnął z nią po mistrzostwo Polski oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Krótko potem, w maju ubiegłego roku, zrezygnował z pracy i przeniósł się do włoskiego Sir Safety Perugia. Teraz ma być selekcjonerem reprezentacji Polski.

Serb to były wybitny reprezentant swojego kraju. Z reprezentacją byłej Jugosławii zdobywał mistrzostwo Europy i mistrzostwo olimpijskie. Jako selekcjoner reprezentacji Serbii triumfował z drużyną w Lidze Narodów i zdobył brąz mistrzostw Europy.

