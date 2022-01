Polska zajmuje szóste miejsce po pierwszej serii drużynowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Prowadzi Słowenia.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Na drugiej pozycji są Niemcy, a na trzeciej Japonia.

Polska traci do liderów 59,5 pkt, a do podium 23,9 pkt.



Po skoku w pierwszej grupie Piotra Żyły - 124 m - Polska była piąta. Po drugim Stefana Huli - 125 m - biało-czerwoni plasowali się na czwartej pozycji. Jakub Wolny skoczył najsłabiej z biało-czerwonych - 113 m i drużyna znów była piąta. Ostatni w składzie Paweł Wąsek osiągnął 123,5 m, ale to dało nam po pierwszej serii szóstą pozycję.



Konkurs rozgrywany jest w dość trudnych warunkach, przy tylnym wietrze. Najlepiej skakali zawodnicy w ostatniej, czwartej grupie, gdzie Niemiec Karl Geiger osiągnął 135,5 m, a lider PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi miał 132,5 m.