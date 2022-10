Blisko pięćset uczennic z Łodzi wzięło udział w czwartej tegorocznej odsłonie akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Na tę niezwykłą lekcję wf przyjechały wielkie gwiazdy polskiego sportu – Otylia Jędrzejczak, Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Puławska, Joanna Fiodorow i Patrycja Maliszewska.

/ Paweł Skraba / Materiały prasowe

Zajęcia skierowane były do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

W ciągu pięciu godzin wyczerpały się miejsca na naszych zajęciach. Te dziewczynki są w grupie wiekowej, w której często opada ich poczucie wartości. To jest niezwykle istotny moment, by powiedzieć im, że to, iż są kobietami, jest bardzo wartościowe. Jestem sobą, jestem Bella, jestem wyjątkowa - to hasło, które staramy się im wpajać - mówiła Otylia Jędrzejczak.

/ Paweł Skraba / Materiały prasowe

Anna Puławska, dwukrotna medalistka olimpijska z Tokio w kajakowym sprincie podkreśla, że intensywne ćwiczenia - a takie funduje i mistrzyniom, i uczennicom prowadząca zajęcia trenerka personalna Klaudia Koźbiał - może być też elementem jej treningu. To bardzo fajna sprawa i super, że możemy się tutaj razem wszystkie zebrać i pokazać, że lekcja wf faktycznie może być ciekawa i warto w niej uczestniczyć - dodaje.

/ Paweł Skraba / Materiały prasowe

Wiadomo, że dzięki aktywności fizycznej można mieć lepsze samopoczucie, lepszą figurę, a na tym też na pewno dziewczynom zależy. To świetny i potrzebny projekt i cieszę się, że mogę w nim brać udział. On pokazuje, że kobiety są siłą, że kobiety są fajne i mogą osiągać wielkie sukcesy - mówi Joanna Fiodorow, była młociarka, a dziś trenerka mistrza olimpijskiego w rzucie młotem Wojciecha Nowickiego.

Patrycja Maliszewska, czołowa polska specjalistka w short tracku opowiada, że jej do zajęć wf nigdy nie trzeba było namawiać. Ja byłam zawsze pełna energii i uwielbiałam wf, więc mnie nie trzeba było namawiać. Ten wf bardzo szybko przerodził się w moim życiu w treningi. Bardzo miło wspominam ten czas, ale my miałyśmy łatwiej, bo nie było tyle rozpraszaczy, jak dzisiaj. Chcę im pokazać, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna i daje sporo nie tylko korzyści, ale i przyjemności - mówi.

/ Paweł Skraba / Materiały prasowe

Czerpię energię od młodzieży. Taki trening, jak tutaj jest ogromnym wprowadzeniem dla mnie do nowego sezonu. Nigdy nie myślę o tym, że mogę być dla kogoś inspiracją. Staram się po prostu przekazywać swoje doświadczenie. Chcę pokazać, że sportowcy są całkowicie normalnymi i zwykłymi ludźmi - dodaje mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów Małgorzata Hołub-Kowalik.

Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego czwarta tegoroczna odsłona - wcześniej odbyły się zajęcia w Świeciu na Kujawach i Pomorzu, Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem i Nysie na Opolszczyźnie - także przez miasto Łódź. Ostatnie tegoroczne zajęcia w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach" odbędzie się 9 listopada w Katowicach.