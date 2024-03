Awansować na mistrzostwa Europy chce nie tylko dorosła reprezentacja Polski w piłce nożnej. Taki cel mają również piłkarze do lat 21. W ramach kwalifikacji do turnieju we wtorek 26 marca zmierzą się z Bułgarią. Mamy dla Was bilety na to spotkanie.

Piłkarze reprezentacji Polski do lat 21 / Piotr Nowak / PAP Reprezentacja Polski U-21 jest uważana za bezpośrednie zaplecze dorosłej kadry. Grający w niej młodzieżowcy pojawiali się już w reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza. Trudno się dziwić - w końcu selekcjoner drużyny narodowej wcześniej prowadził właśnie kadrę młodzieżową. Debiut w kadrze A mają już za sobą: Jakub Kamiński (Wolfsburg), Kacper Kozłowski (Vitesse), Filip Marchwiński (Lech) i Mateusz Łęgowski (Salernitana). Blisko pierwszej reprezentacji są także między innymi: Jakub Kałuziński (Antalyaspor), Kacper Urbański (Bologna), czy Szymon Włodarczyk (Sturm Graz). Selekcjonerem kadry U-21 jest Adam Majewski, który wcześniej trenował: Stal Mielec i Stomil Olsztyn. Do młodzieżowych mistrzostw Europy zakwalifikuje się 16 drużyn. O awans walczą w dziewięciu grupach składających się z 6 lub 5 drużyn. Na Euro U-21 zagrają zwycięzcy każdej z nich oraz trzy zespoły z 2. miejsc z najlepszym bilansem punktów i bramek. Zapewnioną grę w mistrzostwach ma gospodarz - Słowacja. Turniej odbędzie się latem 2025 roku. Reprezentacja Polski U-21 po ostatnim zwycięstwie z Izraelem 2:1 utrzymała pozycję lidera grupy D z dorobkiem 15 punktów. Nasza młodzieżówka może jednak stracić to miano, bo będący wiceliderem Niemcy - z 12 punktami na koncie - mają dwa mecze rozegrane mniej. Dlatego tak istotne będzie najbliższe spotkanie z Bułgarią. Młodzi Polacy będą faworytem, ale nie powinni lekceważyć rywala, który tylko nieznacznie przegrał w trwających eliminacjach z Niemcami 2:3. Co więcej, Polska U-21 jeszcze nigdy nie wygrała z młodzieżową reprezentacją Bułgarii - bilans spotkań to 2 zwycięstwa Bułgarów i 3 remisy. Mecz Polska-Bułgaria odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie we wtorek 26 marca o 15.00. Terminarz spotkań reprezentacji Polski U-21 do końca eliminacji Euro 2025: 26.03 Polska - Bułgaria (15.00) 10.09 Bułgaria - Polska 11.10 Kosowo - Polska 15.10 Polska - Niemcy