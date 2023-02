W najbliższą sobotę reprezentacja Polski w rugby zmierzy się w drugim meczu Rugby Europe Championship z reprezentacją Portugalii. Drużyną, która po raz drugi w historii zakwalifikowała się do Pucharu Świata w Rugby. W rozpoczynających się we wrześniu we Francji mistrzostwach zagrają w grupie z Walią, Australią, Fiji i Gruzją. Ale wcześniej mecz z Polską w Gdyni.

/ Materiały prasowe Od lat trwają spory o to, czy Puchar Świata rugbystów faktycznie jest trzecią, po piłkarskim mundialu i igrzyskach olimpijskich, sportową imprezą globu. Ostatni mundial w Japonii - 48 meczów - obejrzeć miało ponad 4 miliardy widzów. Poprzedni - organizowany prze Brytyjczyków wygenerował ponad miliard funtów dochodu dla gospodarki Zjednoczonego Królestwa. Średnia widownia na stadionie to ponad 51 tysięcy kibiców. Nikt nie może podważyć liczb, które muszą robić wrażenie. Nikt też nie może podważyć poziomu sportowego tej imprezy. Polska na Rugby Europe Championship / Materiały prasowe Dla reprezentacji Polski udział w Pucharze Świata na razie pozostaje marzeniem. Koncentrujemy się na Rugby Europe Championship. Awansowaliśmy tam, czekając na to ponad 25 lat! W kwietniu 2022 roku reprezentacja Polski w ostatnim meczu Rugby Europe Trophy pokonała Litwę 43:10, zajmując tym samym drugie miejsce w grupie i zapewniając sobie awans do Rugby Championship - poziomu, na którym nie graliśmy od 1997 roku. Wtedy zajęliśmy trzecie miejsce po zwycięstwie nad Gruzją. Teraz zwycięstwo z tą drużyną byłoby sensacją! Przypominamy, Biało-Czerwoni w grupie mierzą się z Rumunią, Portugalią oraz Belgią. W najbliższą sobotę mecz numer dwa Rugby Europe Championship z Portugalią. Spotkanie zaplanowano 11 lutego o godzinie 11:45. Pierwsza bolesna lekcja W swoim pierwszym spotkaniu w Rugby Europe Championship reprezentacja Polski przegrała w Bukareszcie z Rumunią 27:67. / Materiały prasowe Nasi przeciwnicy to - przypominam - finaliści tegorocznego Pucharu Świata i to oni byli zdecydowanym faworytem tego meczu. Mimo zdecydowanej wygranej, Biało-Czerwoni podjęli rękawicę. A graliśmy z ekipą, która gra w Pucharze Świata i za kilka miesięcy zmierzy się z najlepszymi drużynami globu. Do tego w sparingach podejmowała takie zespoły jak Chile, Samoa, Urugwaj czy gospodarz ostatniego Pucharu Świata 2019 - Japonia. Przed tym spotkaniem trener Polaków - Walijczyk Christian Hitt podkreślał - "Skupiamy się tylko na sobie - dla nas to jest szansa. Szansa reprezentowania Polski na tym poziomie" Skrót meczy Rumunia Polska (4 lutego 2023, Bukareszt): Wideo youtube Tak ten mecz wyglądał z perspektywy Polaków - Polska Szarża i jej debiut w Rugby Europe Championship: Wideo youtube Mecz z Rumunią był debiutem w oficjalnym meczu środkowego ataku Biało-Czerwonych - Petera Hudsona-Kowalewicza - zawodnika angielskiego Bishop Burton University. Peter - w debiucie od razu zanotował przyłożenie po świetnej akcji całego zespołu, w której wyróżnić należy również Roberta Wójtowicza. Po meczu otwierającym nam rywalizację w Rugby Europe Championship akcja Tomasza Pozniaka trafiła do podsumowania 5 najlepszych przyłożeń pierwszej rundy spotkań REC: Po pierwszej kolejce spotkań i porażce w Bukareszcie nie jesteśmy liderami grupy B: / Materiały prasowe Nasi najbliżsi rywale - Portugalia jest na miejscu drugim po zwycięstwie z Belgią. W ciągu pierwszych 16 minut zdecydowanie odskoczyła rywalom, ostatecznie zapewniając sobie zwycięstwo nad Belgią 54:17. W grupie A Rugby Europe Championship Hiszpania wygrała 28:20 z dzielną Holandii. A w Tbilisi Gruzini nie okazali litości Niemcom, pokonując ich 75-12. Do przerwy było 42-0! Ale po meczu wynik zszedł na drugi plan. Reprezentacja Polski, która po raz pierwszy od 25 lat awansowała na najwyższy poziom europejskich rozgrywek zamierza w najbliższych meczach wyciągnąć jak najwięcej wniosków i zdobywać cenne doświadczenie. Co ważne, w tym sezonie nie ma spadków z Rugby Europe Championship i dlatego Polacy mogą ze spokojem budować zespół na kolejne lata. W sobotę 11 lutego o 11:45 mecz w Gdyni z Porlugalią, a siedem dni później, na tym samym obiekcie - Narodowym Stadionie Rugby, "Polska Szarża" zmierzy się z Belgią. Kibicujmy Biało-Czerwonym! Świętujemy 200 lat rugby! W tym roku obchodzimy 200-lecie dyscypliny. Jak głosi legenda, William Webb Ellis, lekceważąc zasady ówczesnego futbolu, złapał piłkę i niż pobiegł. Tak narodziło się rugby! / Materiały prasowe Opracowanie: Tomasz Staniszewski