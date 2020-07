Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej podjęła decyzję w sprawie tzw. "dzikich kart" na mistrzostwa świata 2021 w Egipcie. Prawo uczestnictwa w imprezie przyznano reprezentacjom Polski oraz Rosji.

Piłkarze ręczni reprezentacji Polski na treningu / Adam Warżawa / PAP

W związku z pandemią koronawirusa 24 kwietnia 2020 roku Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej podjął decyzję o odwołaniu kwalifikacji do MŚ 2021.



Wybór uczestników turnieju oparty został na wynikach mistrzostw Europy 2020 w Szwecji, Austrii i Norwegii. Dzięki temu prawo udziału w imprezie otrzymały reprezentacje: Danii (broniąca tytułu mistrzowskiego), Hiszpanii, Chorwacji, Norwegii, Słowenii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Austrii, Węgier, Białorusi, Islandii, Czech, Francji.



Związek Piłki Ręcznej w Polsce złożył oficjalny protest do Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Polska Federacja złożyła również wniosek do Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej o przyznanie tzw. "dzikiej karty" umożliwiającej biało-czerwonym udział w Mistrzostwach Świata 2021.



Sprawa znalazła swój szczęśliwy finał i jedna z tzw. "dzikich kart" trafiła do reprezentacji Polski.