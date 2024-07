Reprezentacja Bahamów, z trzema zawodnikami ligi NBA w składzie, będzie w środę pierwszym rywalem reprezentacji Polski koszykarzy w grupie B turnieju kwalifikacyjnym w Walencji. Na inaugurację imprezy drużyna z Karaibów wygrała z Finlandią 96:85.

/ Jarek Praszkiewicz / PAP

Trzon reprezentacji Bahamów, klasyfikowanej na 57. miejscu w rankingu FIBA, stanowią trzej znani zawodnicy z ligi NBA: kapitan zespołu Buddy Hield (Philadelphia 76ers), Deandre Ayton (Portland Trail Blazers) i Eric Gordon (Phoenix Suns).

We wtorkowym meczu przeciwko Finom zdobyli, odpowiednio, 24, 19 i 16 punktów. Dołączył do nich 18-letni Valdez Edgecombe jr, występujący w lidze NCAA w Baylor University (byłej drużynie Jeremy'ego Sochana), zdobywając 20 pkt. Każdy z trójki zawodników NBA grał we wtorek ponad 32 minut, Edgecombe niewiele mniej (28.30).

Jak fizycznie wytrzymają intensywny wysiłek dzień po dniu i jak tym indywidualnościom potrafi się przeciwstawić reprezentacja Polski, klasyfikowana na 15. miejscu w świecie?



Wiemy, co rywale mogą zaprezentować i jesteśmy na to gotowi. Naszym atutem jest zespołowość, gramy tak już od paru lat. Mamy pewne pułapki, które będziemy próbować wdrożyć - mówił po wtorkowym treningu selekcjoner Igor Milicic.



Kapitan drużyny biało-czerwonych Mateusz Ponitka dodał: Mam nadzieję, że system pokona jednostkę, jak zwykło się mówić. Będziemy chcieli zespołowo powstrzymać ich snajperów.



Po wygranej Bahamów z Finlandią i triumfie Hiszpanii nad Libanem w grupie A, stawką meczu Polaków jest pierwsze miejsce w grupie i uniknięcie gospodarzy turnieju już w fazie półfinałowej.



Początek meczu w Pavello Fonteta de Sant Luis o godz. 17.30