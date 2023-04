W piątek w Mariborze Biało-Czerwoni wygrali ze Słowenią 4:3 po serii rzutów karnych. Decydującego karnego dla naszej drużyny wykorzystał Patryk Wronka, a bramkarz John Murray obronił wszystkie pięć rzutów karnych. W czwartek w pierwszym meczu kadra prowadzona przez Roberta Kalabera przegrała z gospodarzami ale także po rzutach karnych. Słowenia to bardzo dobra reprezentacja, która jest w trakcie przygotowań do mistrzostw świata elity.

John Murray / Zbigniew Meissner / PAP

Biało-Czerwoni w piątek udanie zrewanżowali się za czwartkową porażkę w karnych. Po trzech tercjach piątkowego spotkania było 3:3. Każda z tercji zakończyła się remisem.

Bramki dla naszego zespołu zdobyli Bartosz Ciura, Krystian Dziubiński (w drugiej tercji równo z syreną) oraz Kamil Górny. W dogrywce Biało-Czerwoni mieli swoje sytuacje, bardzo aktywny był Patryk Wronka, ale gole w doliczonym czasie gry nie padły.

W karnych John Murray obronił wszystkie pięć strzałów rywali a dla polskiej reprezentacji jedynego karnego wykorzystał Wronka.

Kolejny dobry mecz

To był kolejny udany występ Polaków, którzy przygotowują się do rozpoczynających się 29 kwietnia w Nottingham mistrzostw świata Dywizji IA, gdzie będą walczyć o awans do elity. W poprzednim tygodniu Biało-Czerwoni dwukrotnie zmierzyli się w Rydze z Łotwą. Pierwsze spotkanie wygrali 5:3, a w rewanżu przegrali 0:2.

Na zakończenie z Węgrami

Przed wyjazdem do Anglii Biało-Czerwoni rozegrają jeszcze dwa mecze. 20 i 21 kwietnia Polacy zmierzą się z Węgrami. W czwartek, 20 kwietnia o godz. 18:30 nasza kadra zagra z Madziarami na Stadionie Zimowym w Tychach, a w piątek, 21 kwietnia o godz. 20:15 na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów w Bytomiu. Bilety na mecz w Bytomiu zostały już wyprzedane.

Słowenia - Polska 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, d. 0:0, k. 0:1)

Pance 14, Sabolic 35, Pance 48 - Ciura 3, Dziubiński 40, Górny 42, Wronka 65

Słowenia: Gracnar (Kroselj) - Magovac, Podlipnik; Tomaževič, Kuralt, Sabolič - Crnović, Gregorc; Pance, Zajc, Bericic - Masic, Stebih; Cimzar, Kapel, Simsic - Cepon, Stojan; Sodja, Koblar, Sturm.

Polska: Murray (Zabolotny) - Kostek, Jaśkiewicz; Wronka, Komorski, Fraszko - Kolusz, Ciura; Jeziorski, Wałęga, Zygmunt - Górny, Biłas; Łyszczarczyk, Dziubiński, Michalski - Horzelski, Kamienieu; Urbanowicz, Galant, Wanat.