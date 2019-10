Rafał Sonik pewnie zmierza do mety swojego 44. rajdu Pucharu Świata. W tej drodze, na czwartym etapie Rajdu Maroka okazał się najszybszy w stawce quadów, a to oznacza, że Polak odniósł 95. zwycięstwo etapowe w karierze. "To już mamy cel na kolejny sezon. Dobić do 101!" – śmiał się krakowianin, który od dwóch lat regularnie ściga się po pustyniach świata właśnie z numerem 101.

REKLAMA