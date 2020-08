Australijka Chloe McCardel po raz 35. przepłynęła kanał La Manche. Poprawiła najlepsze męskie osiągnięcie, a rekordzistką pod tym względem pozostaje Brytyjka Alison Jane Streeter, która 32-kilometrową trasę pokonała 43-krotnie.

Chloe McCardel / Gareth Fuller / PAP/PA

35-letnia McCardel na liście wszech czasów wyprzedziła Kevina Murphy'ego, który dystans między Francją i Wielką Brytanią pokonał 34 razy.

Australijka wyruszyła z Abbot's Cliff w hrabstwie Kent i dotarła do francuskiego Calais po 10 godzinach i 40 minutach.

Cieszyła się podwójnie, gdyż także z decyzji władz sanitarnych Wielkiej Brytanii, które - jak poinformowała BBC - zwolniły ją one z obowiązku kwarantanny po powrocie na wyspę.



Wszyscy, którzy przybywają z Francji do Wielkiej Brytanii, muszą poddać się izolacji z powodu pandemii koronawirusa, która nad Sekwaną ponownie przybiera na sile. McCardel spędziła na francuskim brzegu niespełna 10 minut i nie kontaktowała się z nikim z miejscowych, po czym wróciła łodzią do miejsca startu