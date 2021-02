Chojniczanka i Lech wywalczyły po rzutach karnych awans do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. Drugoligowy (trzeci poziom) zespół z Chojnic sensacyjnie wyeliminował w Lubinie Zagłębie, a poznaniacy wygrali w serii "jedenastek" z pierwszoligowym Radomiakiem.

Piłkarz Radomiaka Radom Leandro Rossi (P) i Jesper Karlstrom (L) z Lecha Poznań podczas meczu 1/8 finału Pucharu Polski / PAP/Andrzej Grygiel /

Drużyna z Chojnic miała grać z Zagłębiem u siebie, ale z powodu stanu boiska oraz warunków atmosferycznych mecz przeniesiono do Lubina. To jednak nie przeszkodziło drugoligowcom w sprawieniu sensacji.

Po 90 minutach i dogrywce było 0:0, a w rzutach karnych Chojniczanka zwyciężyła 6-5.



Seria "jedenastek" potrzebna była także w rywalizacji Radomiaka z Lechem - ten mecz również odbył się w innym miejscu niż planowano. Oba zespoły zmierzyły się w Sosnowcu.



Podobieństw do meczu w Lubinie było więcej, bo też długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Tutaj jednak bramki padły w dogrywce, która zakończyła się wynikiem 1:1. Na gola w 102. minucie z rzutu karnego Mateusza Radeckiego odpowiedział - również z "jedenastki" - w 117. minucie Tymoteusz Puchacz.



W serii rzutów karnych bramkarz Radomiaka był lepszy przy dwóch pierwszych strzałach piłkarzy Lecha, ale później mylili się również gracze z Radomia. Ostatecznie Lech zwyciężył 4-3.



Dzień wcześniej awans do 1/4 finału wywalczyły Piast Gliwice i Raków Częstochowa. Piast wygrał w Szczecinie z liderem ekstraklasy Pogonią 2:1, a Raków w Bełchatowie, gdzie występuje w roli gospodarza, pokonał Górnika Zabrze 4:2.



We wtorek natomiast z awansu cieszyły się broniąca trofeum Cracovia, Legia Warszawa oraz pierwszoligowa Puszcza Niepołomice. Piłkarze z Niepołomic niespodziewanie pokonali w Sosnowcu Lechię Gdańsk 3:1. "Pasy" wygrały w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań 1:0, a legioniści w Łodzi z ŁKS 3:2.



W poprzedniej rundzie Legia też grała w Łodzi. Zmierzyła się w klasyku z odradzającym się po latach kryzysu Widzewem i zwyciężyła 1:0.



Do ostatniego meczu 1/8 finału - Arki Gdynia z Górnikiem Łęczna (dwaj pierwszoligowcy) - dojdzie 16 lutego. Jednak już wcześniej - w piątek 12 lutego o godz. 12.00 - odbędzie się w siedzibie PZPN losowanie ćwierćfinałów.



Zgodnie z regulaminem rozgrywek nie ma spotkań rewanżowych.



Pula nagród w obecnej edycji wynosi 10 milionów złotych, z czego zwycięzca rozgrywek otrzyma pięć.