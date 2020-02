Liga Europy bez polskich drużyn, dwa zespoły już w pierwszych rundach eliminacji. Fatalna dyspozycja naszych ekip w europejskich pucharach odbiła się ekstraklasie sporą czkawką. Remis CFR Cluj z Sevillą w 1/16 finału Ligi Europy sprawił, że Rumunia zepchnęła Polskę na 29. miejsce w rankingu UEFA.

Pucharowa czkawka polskich drużyn Press Focus /X-news

Jak podaje serwis rankinguefa.pl przesunięcie, oznacza to, że dwaj przedstawiciele ekstraklasy rozpoczną grę w pucharach już od pierwszej rundy eliminacji. Jednym z nich będzie mistrz Polski, który od pierwszej rundy kwalifikacji zacznie walkę o Ligę Mistrzów. Drugim będzie trzeci zespół PKO Ekstraklasy, który trafi do pierwszej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.



UEFA Europa Conference League to nowe rozgrywki, które zadebiutują w sezonie 2021/2022 jako niższy poziom Ligi Europy. W samej Lidze Europy miejsca gwarantowanego nie będzie miał żaden polski zespół, gdyż wicemistrz i zdobywca Pucharu także trafią do Ligi Konferencji. Oni jednak grę w nowych rozgrywkach UEFA rozpoczną od drugiej rundy eliminacji.



W Lidze Europy będzie mógł zagrać jedynie mistrz kraju, już po ewentualnym odpadnięciu z walki o Champions League.