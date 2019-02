Cel to jak najszybsze zapewnienie sobie miejsca w tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Piast Gliwice nie wyobraża sobie wypadnięcia poza czołową ósemkę. Przed startem rundy wiosennej znajduje się na 6. miejscu i traci do lidera 11 punktów. Piłkarze deklarują, że przed piłkarską wiosną patrzą w górę, ale muszą zerkać też na dół, bo o górną część tabeli zawalczy na pewno Cracovia, mająca zaledwie 4 punkty straty do Piasta.

