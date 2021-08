Rozstawiony z numerem 10. Hubert Hurkacz pewnie awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Tenisista z Wrocławia pokonał na otwarcie w Nowym Jorku Białorusina Jegora Gierasimowa 6:3, 6:4, 6:3.

Hubert Hurkacz / WARREN TODA / PAP/EPA

Hurkacz jak na razie z 82. na liście ATP Gierasimowem mierzył się wyłącznie podczas US Open. Trzy lata temu tenisiści spotkali się w kwalifikacjach i wówczas również Polak nie stracił seta.



W drugiej rundzie półfinalistę tegorocznego Wimbledonu czeka teraz mecz z Włochem Andreasem Seppim lub Węgrem Martonem Fucsovicsem. 24-letni wrocławianin w Nowym Jorku jeszcze nigdy nie dotarł do trzeciej fazy zmagań.



W tegorocznej edycji zgłosił się również do debla, w którym partnerować mu będzie Szymon Walków.



Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn:



Hubert Hurkacz (Polska, 10) - Jegor Gierasimow (Białoruś) 6:3, 6:4, 6:3.